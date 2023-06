Não é de hoje que os brasileiros sonham em passar em algum concurso público. Dos órgãos disponíveis, o IBAMA é um dos que mais chamam a atenção. Isso em razão dos seus cargos de nível médio e superior e remunerações bem generosas. O órgão é responsável por cuidar do meio ambiente e recursos naturais do Brasil. Entretanto, possui um déficit de quase 50% em seus cargos efetivos. A fim de mudar isso, é necessário que haja um novo certame com no mínimo 2.400 vagas. Com informações do Qconcursos, saiba quais são as novidades para o concurso do Ibama em 2023 e o que se espera das novas vagas e remunerações iniciais.

Diretor revela novidades sobre o NOVO CONCURSO do Ibama 2023 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Concurso Ibama 2023

A direção do Ibama realizou o pedido de um novo concurso para o órgão. Entretanto, há algumas adversidades até que os mesmos sejam liberados. Isto porque ainda há alguns candidatos que precisam ser encaixados no órgão que foram remanescentes no último concurso que aconteceu em 2021.

Para o próximo concurso do Ibama as vagas de nível médio foram descartadas, dando lugar para as vagas de nível superior. As 2.400 vagas estão distribuídas entre analista administrativo e ambiental. O primeiro com 900 vagas e o segundo com 1.500 vagas disponíveis.

Os cargos exigem dos candidatos graduação, não é necessário que sejam áreas voltadas para o meio ambiente: como biologia e geografia. Para poder participar do certame o candidato precisa apenas ser graduado, independente da área.

Por esse motivo: todos os candidatos que entrarem no órgão serão de nível superior. Os salários iniciais são de R$ 10 mil fora os benefícios disponibilizados pelo Ibama. Muitos se perguntaram o porquê que os cargos de nível médio não serão incluídos.

O diretor do Ibama afirma que no último certame foram abertas mais de 400 vagas de nível médio, na ocasião, para técnico ambiental. Dessa maneira, esses agentes do Ibama que entraram estão fazendo um ótimo trabalho e agora é necessário fortalecer os cargos de nível superior.

Afinal, quando haverá o novo concurso?

Portanto, o novo concurso do Ibama ainda é um grande impasse a ser resolvido. Porque de acordo com a legislação, é necessário que todos os aprovados no último concurso sejam chamados a fim de que possa ser realizado um novo concurso.

No último certame que aconteceu em 2021, ocorreu que 257 candidatos ficaram de fora. Sendo 24 analistas administrativos, 133 técnicos ambientais e 100 analistas ambientais. Desse modo, é necessário chamar esses que não foram chamados e só então dar início a um novo concurso.

É importante ressaltar que outra novidade nos próximos concursos do Ibama é acerca da necessidade de transformar alguns cargos de nível médio em nível superior. Lembrando que a ideia é fazer isso sem que aumente os recursos consumidos.

Entretanto, para que isso aconteça é necessário que haja um decreto do Presidente Lula e da ministra responsável pelos Serviços Públicos. Portanto, o primeiro passo é convocar os candidatos passados e só então seguir em frente.

Para os concurseiros de plantão, tudo indica que daqui há alguns anos a maioria dos concursos irão exigir nível superior. É recomendado buscar uma faculdade ou curso técnico que seja equivalente a cursos de nível superior, a fim de obter a certificação e abrir margem para vários outros concursos públicos.