Não é de hoje que os brasileiros tentam se relacionar pela internet. Por mais que hoje exista o Bumble, Tinder, etc. Tudo começou lá atrás pelos tradicionais bate papos. Quem nunca usou o bate papo Uol? Os erros de ontem permanecem hoje. Os usuários possuem alguns erros no perfil de relacionamento que acabam afastando as possíveis pessoas interessadas. Muitos são exigentes, outros nem tanto assim. Há uma linha tênue entre um e outro. Entenda quais são os limites e esses principais erros do perfil de relacionamento dos usuários.

Nunca dá MATCH Veja o principal erro do seu perfil de relacionamento | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o perfil de relacionamento

Independente de rede social, é necessário criar um perfil de relacionamento. No caso dessas redes focadas em relacionamentos é necessário preencher uma série de questionamentos a fim de que o algoritmo entenda a quem o seu perfil deve ser recomendado.

É possível criar uma biografia, foto personalizada e principalmente: colocar os interesses e não interesses. Eis então o momento que mais atrapalha. Alguns usuários acabam sendo criteriosos demais, perdendo assim muitas oportunidades.

Portanto, com base no perfil de relacionamento é possível compreender o tipo dessa pessoa e acredite: muitas pessoas interessadas fogem sem antes sequer conhecer a pessoa por detrás de tantas informações. Agora que já sabemos o que é o perfil de relacionamento de maneira literal, veja quais são estes erros tão comuns.

1. Negatividade

O principal problema nos relacionamentos da internet é a negatividade dos usuários. Existem perfis que são cheios de “não” pra tudo que é lado. Desse modo, caso o outro usuário não esteja de acordo com todas as suas preferências, a resposta é “não” e já dispensa o perfil.

É importante que os usuários que realmente tenham interesse em conhecer novas pessoas, estejam abertos para novos gostos e personalidades. Caso contrário, terá a vida repleta de vários “não” e em algum desses pode acabar perdendo a oportunidade de conhecer o seu grande amor.

2. Objetivo

E por fim, muitos usuários acabam entrando nesses aplicativos de namoro sem um objetivo próprio. Alguns querem apenas um lance casual, outros algo mais sério, etc. Entretanto, é necessário deixar isso de maneira explícita no subconsciente, a fim de que a partir desse pensamento, consiga encontrar as pessoas certas e não dispensar qualquer tipod e contato.

Antes de tudo, é necessário ter em mente os valores e princípios a serem seguidos. A fim de que posteriormente nada venha dar errado. Visto que jugo desigual não podem andar juntos.

Leia mais: CALMA! Aprenda a controlar sua raiva com estas 4 dicas infalíveis

Como ter sucesso nos aplicativos de namoro?

Portanto, é necessário que os usuários sejam autênticos e transparentes. Para que desse modo os usuários consigam encontrar as pessoas certas e ideais para o seu perfil. E sempre lembrando: quem muito exige, muito perde.

Caso o usuário não estivesse em um aplicativo e sim em uma balada, com certeza não seria tão criterioso. Por esse motivo, não é porque há muitas oportunidades disponíveis que seja para passar horas e horas escolhendo.

As aparências enganam, desse modo, é bom dar uma chance para aquela pessoa cujo o coração bate diferente, por mais que ela não faça o seu perfil ideal, entretanto, por detrás daquilo pode conter o maior romance de sua vida.