INSS para autônomo: veja a lista de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável por controlar a aposentadoria e benefícios trabalhistas dos brasileiros. Todo trabalhador que atua sob regime CLT é obrigado a contribuir mensalmente para à previdência. O pagamento acontece diretamente no salário mensal, mediante o desconto recorrente. Garantindo não somente a aposentadoria ao fim da vida de trabalho, como seguros trabalhistas em caso de imprevistos. Como é o caso do auxílio-doença, etc. Entretanto, não é um benefício somente dos trabalhadores CLT, autônomos também podem contribuir e possuem muitos benefícios disponíveis.

Quais são as vantagens de contribuir para o INSS?

Por mais que muitos autônomos sejam MEI e com isso pretendam crescer no seu próprio negócio, mas uma das vantagens recorrentes da contribuição mensal para o INSS é a possibilidade de aposentadoria. Com isso, garante o direito futuro de se aposentar. Sem contar os demais auxílios que são oferecidos aos contribuintes.

Os trabalhadores que contribuem com o INSS têm direito a vários benefícios. Conheça alguns deles:

Auxílio-doença;

Aposentadoria por invalidez;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Salário-maternidade;

Reabilitação profissional.

Portanto, o autônomo possui direito aos mesmos benefícios que um trabalhador convencional. Ademais, é necessário manter em dia as parcelas de contribuição a fim de ter direito aos benefícios oferecidos.

No caso da aposentadoria, como o pagamento é recorrente é necessário que nenhuma seja atrasada. No caso dos MEIs, caso atrasem uma parcela, a contagem para aposentadoria retorna para o ponto inicial.

Todos podem contribuir para o INSS?

Não. Apenas alguns profissionais que podem contribuir para o INSS. Lembrando que no caso dos autônomos, a contribuição é de sua única e inteira responsabilidade: qualquer erro ou problema será necessário que ele mesmo resolva.

Algumas categorias podem contribuir tranquilamente, como é o caso dos: empregados domésticos, trabalhadores avulsos, trabalhadores rurais e MEIs; no caso dos empreendedores, eles contribuem através do pagamento do DAS.

Portanto, os brasileiros avulsos que desejam contribuir com o INSS a fim de ter uma garantia vitalícia no fim de sua vida podem. A porcentagem mínima de pagamento é de 7,5%.

Como pagar INSS sendo autônomo?

Todo processo de cadastro é feito de maneira online. O interessado precisa encontrar o número do PIS ou NIT, no caso dos trabalhadores autônomos. O passo a passo abaixo será feito no site da Previdência Social. Veja quais são os passos a serem seguidos.

O primeiro passo é escolher a forma de contribuição. Através do site é possível verificar os planos disponíveis e com isso o valor mensal a ser pago. Podendo ser escolhido de acordo com a renda mensal, a fim de se ter um certo conforto financeiro.

Posteriormente é necessário ir até o site Previdência novamente e emitir a GPS (Guia da Previdência Social). Feito isso, basta ir até uma Casa Lotérica e pagar o boleto. Lembrando que dependendo do plano, o pagamento pode ser mensal ou trimestral.

É necessário que tudo esteja em dia, a fim de conseguir gozar de todos os benefícios oriundos da Previdência Social.