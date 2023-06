Aposentados do INSS já podem aproveitar descontos especiais

Essa notícia é para você segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), agora vocês já podem contar exclusivamente com um clube de viagens que será totalmente exclusivo lançado no mês de maio pelo Governo Federal. O cartão se chama Meu INSS+, que é um cartão totalmente virtual que vai garantir para esses segurados um desconto nos produtos.

O órgão também compartilhou que mais de 179 mil pessoas emitiram suas credenciais nesse mês e já começaram a aproveitar essa novidade que só será positiva para esse público. Vale ressaltar que esse cartão também vai servir como um modelo de identificação do idoso.

O Ministério da Previdência Social disse que já criou parceria com o Banco do Brasil e também com a Caixa Econômica Federal, no entanto a ideia em si é trazer novas instituições para conseguir ampliar e dar mais benefícios aos segurados do INSS. São 38 milhões de aposentados e pensionistas hoje em dia.

Quais são as vantagens desse cartão?

Para todos os correntistas que recebem esse pagamento pelo banco da Caixa, vale ressaltar que o banco tem ofertas como por exemplo:

Programa de pontos Dotz

Seguro Vida Sênior

Seguro Residencial Fácil

Cartão de crédito Caixa Sim Elo

Cartão de débito Elo

Já referente ao Banco do Brasil qualquer pessoa pode aproveitar as vantagens oferecidas, é só entrar no site da instituição financeira para conseguir analisar quais são os estabelecimentos que tem desconto e mostrar a carteirinha.

O Meu INSS+ também vai conceder descontos em:

Farmácias

Cinemas

Shows

Serviços,

Telemedicina,

Seguros, viagens

Outros

Carlos Lupi, que é o ministro da Previdência disse que alguns benefícios podem ter desconto de até 70%.

Consigo emitir a carteira de graça?

Para conseguir ter acesso as ofertas, emita a sua carteira seguindo esses passos:

Acesse o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS)

Clique no menu “Carteira do beneficiário”

Escolha uma foto para a carteira

Toque no quadrado para confirmar que está ciente dos termos

Clique em “Continuar”

Aproveite sua carteira do beneficiário!

