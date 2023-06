Como funcionará a 4ª COR do semáforo no Brasil

A nossa vida inteira conhecemos os semáforos com apenas três cores (vermelho, verde e amarelo), mas você já se perguntou o porquê tem essas cores? Recentemente, saiu uma notícia que deixou todos com dúvida do porquê isso vai acontecer, uma quarta cor vai ser implementada no semáforo em todo o mundo, mas todos estão perguntando qual o motivo dessa quarta cor?

Como a tecnologia está avançando, automaticamente algumas mudanças ao redor do mundo precisam começar a se adaptar com a realidade, como por exemplo os carros sem motorista, conhecido popularmente como carros autônomos (AVs), que já estão rodando pelas estradas ao redor do mundo.

Porém, para esses carros dirigirem com motoristas humanos pode ser um pouco complicado, por isso que algumas regras de trânsito estão em mudança para conseguir se adaptar com essa tecnologia.

a 4º cor será branca, veja como funciona essa cor no semáforo. Imagem: arquivo / FreePik

Por que colocar uma quarta cor no semáforo?

Alguns pesquisadores da North Carolina, State University já estão fazendo os primeiros testes para conseguir ver a utilidade de semáforos com 4 cores, que serão:

Verde

Vermelho

Amarelo

Branco

Por mais que as três primeiras cores já são conhecidas por todos o que significa, a cor branca tem como função alertar todos os motoristas que eles podem seguir o carro a frente, para reduzir os atrasos no trânsito.

Carros autônomos

Os carros autônomos são praticamente computadores sobre as rodas de um carro, eles foram criados com a intenção para usá-los para melhorar a locomoção do trânsito pelas cidades, ou seja, a luz branca do semáforo vai ser como um tipo de sinal para que todos os motoristas saibam que os carros autônomos estão a frente coordenando o movimento para ter um tráfego melhor em um congestionamento.

Sistema e seu funcionamento

Os carros autônomos se comunicam com os semáforos nos cruzamentos, tudo depende também de um determinado alcance, para conseguir coordenar o fluxo do trânsito de forma inteligente e rápida para auxiliar os outros motoristas humanos e quais as velocidades ideais.

Ou seja, o motorista humano seguindo o carro autônomo a frente, ao qual foi informado pela luz branca do semáforo, vai dizer:

PARE se a luz branca apagar

CONTINUE se a luz branca estiver acesa

E quando acontecer de ter alguns veículos anônimos em um cruzamento e estiver abaixo de um limite, os semáforos voltarão a opção normal das 3 cores.

Quais são os benefícios?

Terá menos congestionamento, ou seja, durante os testes os pesquisadores conseguiram analisar que está 4 cor vai permitir coordenadores o fluxo de tráfego de forma rápida e eficiente.

Através das simulações também descobriram que ao reduzir o tempo de viagem e os engarrafamentos que acontecem nas rodovias, os carros consomem menos combustível.

