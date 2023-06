Quanto custará o plano de saúde no Brasil depois do aumento

Os planos de saúde no Brasil têm ficado essencial e se tornado uma necessidade para todos os cidadãos, principalmente por aqueles que priorizam uma qualidade no atendimento médico e segurança, sabemos que hoje em dia saúde me nosso país não é uma das melhores.

Porém para quem está acompanhando esses tempos as notícias e as mudanças nos preços que está ocorrendo está percebendo que até para ter um plano de saúde está se tornando difícil, o plano de saúde está se tornando um peso financeiro.

E aquelas pessoas que já tinham plano de saúde e estava preocupado com os aumentos nos valores, infelizmente essa notícia chegou e pode aumentar mais ainda os preços.

veja como está os planos de saúde no Brasil. Imagem: arquivo / FreePik

Os valores individuais de plano de saúde vão aumentar

O aumento nos valores dos planos individuais e familiares, conforme diz a nova inflação da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é por diversos fatores que estão causando esse impacto negativo nesses serviços. Ou seja, o reajuste de 9,63% que foi previsto para esse ano vai afetar mais de 8,9 milhões de pessoas, e na porcentagem isso represente 17,5% do total de consumidores dos planos de saúde que existe no Brasil.

Esse reajuste ocorre no mês de aniversário da contratação do plano, é na data ao qual o acordo foi firmado. Vale ressaltar que para os contratos com aniversários nos meses de maio, junho e julho, poderá ter a cobrança retroativa referente a esses meses citados, pois o aumento alcança e engloba um período de maio desse ano até o mês de abril de 2024.

O máximo de reajuste vai ser calculado com base no índice de Variação de Despesas Assistenciais (IVDA) e também na inflação do ano 2022. A Agência Nacional de Saúde Suplementar disse que o valor final do plano é influenciado pela taxa inflacionária, a variação da frequência e a utilização do plano e custo dos insumos e serviços médicos, como produtos e equipamentos.

Lembrando que esses aumentos se aplicam somente aos planos individuais e os planos familiares, enquanto os planos coletivos e empresariais vão permitir que as operadoras tenham também essa autonomia para determinar os reajustes, e não tem a necessidade de autorização da ANS.

Veja também: URGENTE! Novo valor do reajuste para o Bolsa Família em junho

O reajuste foi menor do que o ano de 2022

Por mais que saiu recentemente esse aumento sobre os planos de saúde ainda sim é uma notícia preocupante, é importante destacar que esse reajuste é menor do que aconteceu no ano de 2022.

Em 2022, os reajustes foram mais altos dos últimos 22 anos, atingiu cerca de 15,5%.

Os consumidores que não estão conseguindo pagar esses novos valores dos planos de saúde, tem como entrar na opção portabilidade de carência, basta entrar em contato com a operadora e pedir informações de como realizar a transferência para outro plano.

Veja também: Troque seu plano de saúde e economize: 6 formas de evitar a carência