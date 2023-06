Não fique de fora! Veja como atualizar o WhatsApp para receber as novidades

O aplicativo mensageiro mais utilizado do Brasil, o WhatsApp, é um app onde milhões de pessoas se comunicam todos os dias, por texto, foto, vídeos, chamada de voz e vídeo. E para continuar proporcionando uma experiência boa todos os desenvolvedores do WhatsApp estão lançando uma atualização com novos recursos.

Para que os usuários consigam aproveitar as novidades sempre tem que estar atualizando o WhatsApp para ter as novas ferramentas, de forma rápida e prática. Confira abaixo como fazer isso.

veja o passo a passo de como atualizar o WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual a necessidade de atualizar o WhatsApp?

A atualização é extremamente importante para dar continuidade do aplicativo de forma eficaz e rápida, pois a atualização oferece melhorias desde correção de bugs até complementar com novos recursos, e toda vez que atualizar. o aplicativo fica mais seguro.

Como atualizar o WhatsApp?

Atualização pelo Android

Entre no Play Store no seu celular

No menu vai aparecer 3 linhas horizontais, clique nele

Depois em “meus aplicativos e jogos”

Se o seu WhatsApp precisa ser atualizado vai aparecer na lista de atualizações pendentes, basta clicar em “atualizar” para iniciar o processo.

Atualização pelo iOS

Entre no App Store no seu celular

Clique na foto de perfil

Vai rolando a tela para baixo até as atualizações pendentes, se o WhatsApp aparecer lá clique em atualizar.

Quero manter o WhatsApp atualizado automaticamente

Se você não gosta de ficar atualizando manualmente, você pode configurar o seu celular para atualizar os aplicativos automaticamente, confira:

Android

Abra a Google Play Store

Clique no Menu

Vá para ‘Configurações’

Clique em ‘Atualizar aplicativos automaticamente’ e selecione a opção que preferir.

iOS

Abra as Configurações do iPhone.

Vá para ‘App Store ’ .

. Ative ‘Atualizações de Aplicativos’ em ‘Atualizações Automáticas’.

Seguindo esses passos você sempre estará com o aplicativo atualizado, aproveite as novidades que todo o aplicativo pode oferecer, um aplicativo seguro é sempre o melhor a se ter.

