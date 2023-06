3 SIGNOS são os mestres em atrair felicidade para os outros

Você sabia que existem 3 signos no zodíacos que são ótimos em atrair felicidade para a vida das pessoas que estão perto deles?

Esses signos têm a capacidade de gerar motivação e inspiração por onde passam, contagiando a todos. São eles: Leão, Peixes e Libra.

Se rodeie de pessoas desses signos e tenham uma vida mais leve e alegre.

Conheça os signos que atraem felicidade. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Os 3 signos que têm o poder de atrair felicidades e boas energias por onde passam

Dentre os 12 signos do zodíaco tem aqueles que possuem uma energia tão positiva, que são capazes de transmitir sentimentos de alegria, amor, inspiração e equilíbrio por onde passam.

É claro, que sempre há exceções e que é importante analisar todos os aspectos da mapa astrológico da pessoa para saber se a energia dela condiz realmente com toda essa positividade. Por mais que o indivíduo seja desses 3 signos abaixo, podem haver elementos que mais negativos no mapa que se sobreponham. Contudo, aqui estamos falando apenas do signo solar e o sol representa a essência de cada um.

Levando essas questões em consideração, vamos conferir os 3 signos que atraem mais felicidade para a vida das pessoas ao redor.

Leão

Leoninos são carismáticos por natureza, chamando atenção pra eles onde quer que vão. São pessoas que costumam inspirar as outras a correrem atrás de seus sonhos, dando força e motivação para todos seguirem em frente. Animados e bem-humorados costumam levar a vida com leveza e serem pessoas divertidas e tranquilas de conviver.

Peixes

Piscianos são conhecidos por sua empatia e preocupação com o próximo. Conseguem enxergar o melhor em todos, até nas piores pessoas. Quem está perto deles, se sente acolhido e compreendido de verdade. Isso ocorre porque se importam realmente com os problemas e dificuldades alheias e fazem o possível e o impossível para ajudar a todos. Muitas vezes até se prejudicam ou são usados por causa disso.

Libra

Libra é o signo do equilíbrio, diplomacia e harmonia. Como valorizam muito a paz e a justiça entre todos, fazem de tudo para que as pessoas ao redor sejam respeitadas e valorizadas. Em casos de brigas, se esforçam para que tudo seja resolvido o mais rápido possível e ninguém fique brigado com ninguém. Odeiam o estresse e o caos. Gostam de ambientes tranquilos, onde a simpatia, a elegância, a educação e os bons modos prevaleçam.

Previsão de Leão, Peixes e Libra para essa semana (19 a 23 de junho)

Confira aqui a previsão desses 3 signos (Leão, Peixes e Libra) para essa semana, do dia 19 a 23 de junho.

Leão

Nos próximos dias o leoninos terão a oportunidade de se reinventarem e darem adeus a qualquer energia negativa que pudesse estar cercando suas vidas. É preciso não ter medo de colocar os planos em prática.

Nesta semana, eles receberão uma proposta de emprego melhor e remunerado. Só que é necessário ter cuidado com o ego e não ficarem se gabando de suas conquistas.

Peixes

Haverá mudanças no ambiente de trabalho dos piscianos, várias novas opções surgirão. Chegou o momento de brilhar!

Também haverá triunfos em questões legais e o começo de uma fase nova, repleta de prosperidade.

O amor verdadeiro chegará e as amizades também estarão presentes.

Libra

É o momento dos librianos decidirem o que querem para o futuro e começarem a fazer a parte deles para chegarem onde desejam. É hora de agir para alcançar o sucesso. O importante é não ter medo e hesitar.

É importante também remover obstáculos mentais que prejudicam o caminho deles.

Não é necessário buscar pelo amor, pois ele virá sozinho. A fase é de crescer na vida.

