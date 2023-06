Não é de hoje que milhares de homens e mulheres lutam contra a balança. Nem todos têm condições ou vontade de realizar cirurgias reparadoras e acelerar a perda de peso. É importante então recorrer a métodos tradicionais e fáceis de serem aderidos por qualquer pessoa. Uma das melhores opções é o consumo de alimentos termogênicos, a fim de acelerar o processo de emagrecimento e garantir melhores resultados em pouco tempo.

Precisa EMAGRECER? Estes alimentos termogênicos podem ajudar | Image by diapicard from Pixabay

Como funcionam os alimentos termogênicos?

Os alimentos termogênicos auxiliam o corpo na queima de calorias. Visto que a termogênese é uma espécie de alavanca que quando disparada ajuda o corpo no emagrecimento. Fazer dieta usando alimentos termogênicos é bastante saudável e inteligente para uma plena perda de peso.

Este termo representa a geração de calor através de processos metabólicos, auxiliando na queima de gordura corporal. O nosso organismo precisa estar sempre com bastante energia, exceto durante o repouso: na qual exige menos energia.

Durante o processo de termogênese há energia queimada e liberada em forma de calor. Logo, há uma maior perda de peso. Visto que auxilia na quebra da gordura. Lembrando que 1kg de gordura é muito mais volumoso que 1kg de músculo.

Portanto, é importante usar esses alimentos na dieta a fim de auxiliar no processo de emagrecimento. Visto que estes alimentos por si só não dão resultados mágicos, mas ao serem aliados a outros hábitos e atividades físicas, aí sim há o resultado mediante a constância.

Estes alimentos ajudam na perda de peso

Portanto, conhecer os alimentos que ajudam na perda de peso por ser alimentos termogênicos é de suma importância para conseguir obter bons resultados em um tempo reduzido. Estes alimentos são fáceis de serem encontrados.

O ponto positivo é que seu valor de mercado não é tão alto, estando disponível para a grande maioria dos brasileiros. A lista é bem sucinta. Veja quais são estes alimentos.

Pimenta

De acordo com um estudo feito e analisado pela Faculdade de Washington, há uma substância na pimenta chamada capsaicina que aquece as papilas gustativas, entretanto, logo após descer para o organismo e ser absorvida é responsável pela queima de gordura corporal.

Maçãs

A maçã é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. Possui mais de 30 vitaminas em sua composição. Somente na casca da maçã há mais de 70% de nutrientes ricos e válidos. Uma maçã de tamanho médio fornece aproximadamente 97 calorias.

Ovos

Cada unidade de ovo possui aproximadamente 7 gramas de proteína e sua maior composição é feita de aminoácidos, na qual o corpo é capaz de converter quase 100% em massa muscular. Portanto é uma excelente maneira de obter proteínas para o corpo.

Aspargos

Esta fruta possui mais de 90% de sua composição de água. O aspargo possui muitas vitaminas, bem como A, C e E. É excelente para melhorar as funções vitais do grupo.

Portanto, essas frutas e outras são excelentes para o pleno desenvolvimento dessas funções do organismo e auxiliar na perda de gordura. Outras frutas e temperos como canela e gengibre também são ótimos aliados nesta empreitada.