Novo grupo de trabalhadores receberá o ABONO SALARIAL

Todos os trabalhadores que atuam na iniciativa privada e que tenham nascido em setembro ou em outubro começarão a receber no último dia 15, quinta-feira, o abono salarial que tem 2021 como ano base. A Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelos repasses, deu início aos depósitos no mês de fevereiro, e seguirá com os pagamentos até julho, sempre considerando o mês de nascimento de cada beneficiário.

Este abono, cujo valor máximo não ultrapassa um salário mínimo, é pago para quem está inscrito no Pis (Programa de Integração Social) ou no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há no mínimo 5 anos.

Lembrando que agora, em 2023, terão direito aos repasses aquelas pessoas que trabalharam no mínimo por 30 dias em 2021, recebendo no máximo 2 salários mínimos como remuneração mensal.

O abono salarial pago agora está considerando 2021 como ano base | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que diz respeito ao repasse do Pasep

Os militares, os servidores públicos e os empregados estatais que estiverem devidamente inscritos no Pasep têm acesso ao abono salarial por meio do Banco do Brasil, seguindo as mesmas datas do Pis. Nos dois casos o dinheiro poderá ser sacado até 28/12, retornando para o governo após esse prazo.

No lote atual, mais de 4 milhões de trabalhadores receberão um total de R$ 4,34 bilhões, sendo que a quantia que cada pessoa pode receber sempre varia de acordo com o tempo trabalhado durante o ano de 2021.

Acredita-se que pelo menos 22 milhões de pessoas tenham direito ao dinheiro, o que supera R$ 20 bilhões. Os recursos para esses pagamentos são provenientes do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Como será feito o repasse do abono salarial

A Caixa Econômica Federal informou que o dinheiro referente ao abono salarial terá seu depósito feito de forma automática para os trabalhadores que têm conta neste banco. Já os demais beneficiários poderão receber as quantias utilizando a Poupança Social Digital, cujo saldo pode ser movimentado diretamente pelo app Caixa Tem.

Caso não exista a possibilidade de abrir uma conta digital, o cidadão poderá recorrer ao Cartão do Cidadão e sua respectiva senha para ter acesso ao dinheiro nas casas lotéricas, nos pontos de autoatendimento e nas agências bancárias, por exemplo. Sempre, claro, ficando de olho no calendário de pagamento.

Sobre o abono salarial esquecido

Desde 15 de fevereiro aproximadamente 400 mil pessoas esqueceram de sacar o dinheiro referente ao abono salarial e passaram a ter a chance de solicitar a quantia junto ao próprio Ministério do Trabalho.

Os respectivos valores estavam disponíveis para serem acessados até o final do ano passado, passando então a contar o prazo de 5 anos para saque por meio de recurso administrativo.

Lembrando que a abertura do recurso em questão pode ser feita tanto pela internet quanto por telefone ou mesmo presencialmente. Ao escolher essa última opção, o trabalhador pode ir a uma unidade do Ministério do Trabalho e demais pontos relacionados, como as unidades móveis do trabalhador.

