10 milhões podem ser SUSPENSOS do pagamento do Pis/Pasep; veja a lista

Pelo menos 10 milhões de trabalhadores brasileiros têm direito a fazer o saque relacionado às cotas do Pis/Pasep. Porém, é importante correr contra o tempo, de modo a evitar que os valores sejam suspensos.

A boa notícia, nesse contexto, é que o saque em questão representa um processo muito prático e rápido, que pode ser feito mesmo que o cidadão não saia de casa: para isso, basta que ele tenha um celular conectado à internet.

Todos os demais detalhes são explicados a seguir.

Este resgate específico do Pis/Pasep tem data limite para ser feito | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O resgate das cotas do Pis/Pasep possui data limite

A data final para que seja feito o resgate das cotas em questão foi estabelecida com base no Edital de Chamamento Público de número 1/2023, que teve sua publicação feita no Diário Oficial da União exatamente no dia 7 de junho. E, segundo a regulamentação, é só acessar o app do próprio FGTS para conseguir acessar os valores.

O cidadão que não controlar seu saque dentro do prazo que foi estipulado simplesmente perderá o acesso aos recursos, que então serão enviados para o Tesouro Nacional. Lembrando que o prazo para que o resgate aconteça termina exatamente no dia 5 de agosto.

Por outro lado, os interessados ainda têm a chance de pedir a retirada do dinheiro à União em no máximo 5 anos.

O que vem a ser uma cota do abono do Pis/Pasep, afinal

O dinheiro que se encontra esquecido dentro de cada cota do Pis/Pasep é resultado de um saldo que foi poupado entre os anos de 1971 e 1988, quando então as empresas enviam as contribuições de seus colaboradores para o antigo e extinto Fundo Pis/Pasep.

Atualmente, os trabalhadores que têm direito às quantias podem sacá-las integralmente, sendo que existem aproximadamente 10,6 milhões de sortudos incluídos nesse contexto.

Vale lembrar, por fim, que no ano de 2019 o governo passou a autorizar o chamado saque integral e, antes disso, o cidadão poderia ter acesso ao dinheiro somente em casos muito específicos, como quando fosse hora de se aposentar.

Sobre o valor a ser recebido

A média dos valores destas cotas é de R$ 2,3 mil, mas cada pessoa receberá uma quantia referente ao tempo trabalhado no período que foi citado acima.

Os resgates de no máximo R$ 3 mil podem ser feitos em diversos canais, como as casas lotéricas e as agências da Caixa Econômica Federal, cabendo ao trabalhador levar seu Cartão Cidadão e, ainda, um documento de identificação. Já os resgates de valores maiores exigem a apresentação do documento original relacionado ao processo.

A solicitação das cotas Pis/Pasep, por sua vez, pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou mesmo pelo próprio site da Caixa, sendo que o serviço se encontra disponível dentro da opção “Solicitar saque Pis/Pasep”. Na hora, será possível escolher entre sacar em espécie ou aderir ao crédito em conta.

Caso um dependente vá fazer o resgate, deverá apresentar o atestado de óbito do trabalhador participante do Pis/Pasep.

