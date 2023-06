Oportunidade: cursos gratuitos PROFISSIONALIZANTES com inscrições abertas

Atualmente, que os empregos estão ficando ainda mais concorridos, a melhor maneira de sair na frente dos demais é se aperfeiçoando em áreas que tendem a ter uma grande demanda. Pensando nisso, o Instituto da Oportunidade Social decidiu abrir vagas para sete cursos totalmente gratuitos de formação profissional, as áreas envolvem administração e tecnologia, confira para quais estados os cursos estão disponíveis e como realizar a inscrição.

Quantas vagas estão sendo ofertadas?

Ao todo, são quase 1.500 vagas que estão sendo disponibilizadas para 14 unidades, que ficam distribuídas nos seguintes estados:

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Paraná;

Pernambuco;

Rio Grande do Sul.

As inscrições estão sendo realizadas pelo site do IOS e o prazo para realizá-las é até o dia 26 de julho. Lembrando que os cursos são semestrais e todos são presenciais em diversos horários. E o público-alvo são jovens com idade entre 15 e 29 anos, além de pessoas com deficiência com idade superior a 16 anos. E um dos critérios para ter direito a uma vaga, é ter concluído ou está concluindo o ensino médio na rede pública.

Quais cursos estão sendo ofertados?

Gestão Empresarial com Software ERP

A formação em questão, irá habilitar os alunos a atuarem em áreas administrativas. O curso é totalmente presencial e está disponível nas unidades de São Paulo, Barueri e Diadema. Também em Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Após o curso, os estudantes estarão aptos para concorrerem a alguma vaga na área em questão.

Microsoft Office Essencial

Esse curso em questão é de suma importância para todos os estudantes, pois após o término dele, os jovens estarão aptos a desenvolverem qualquer tarefa usando as ferramentas da Microsoft. E a área em questão, é de grande importância para a maioria dos empregos.

Programação Web

Já esse curso é bastante rico, pois irá proporcionar aos jovens uma vasta experiência na área de desenvolvimento de sites e vai contemplar todas as vertentes, desde web design até as linhas de código. E eles irão aprender as linguagens CSS, HTML5 e Javascript. Os demais cursos são:

Suporte em TI;

Comunicação e Mídias Sociais;

Gestão da Plataforma Zendesk;

Power BI.

Há algum pré-requisito para fazer o curso?

Não, não há nenhum conhecimento prévio que é exigido para que o estudante realize o curso, basta que ele tenha bastante vontade de aprender. Durante todo o curso, ele terá acesso a vários conceitos administrativos e aulas práticas em inúmeros programas.

Em sua grade curricular, o aluno também terá direito a várias vivências corporativas, nelas, ele irá aprender como escrever um bom e-mail, participar de reuniões e ter uma visão de negócios diferenciada.

Lembrando que em cada disciplina, são profissionais diferentes que ministram o conteúdo, permitindo que o aluno tenha contato com metodologias diferentes que irá ajudá-lo a crescer ainda mais no âmbito profissional.