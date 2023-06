Como tirar 2ª via do RG pela internet? Veja se é possível

No dia a dia, é de suma importância que o cidadão ande com algum documento de identificação pessoal, como é o caso do Registro Geral, comumente chamado de RG e devido sua importância, é preciso que ele sempre fique em algum local seguro. Mas há momentos que imprevistos acontecem e ele acaba sendo perdido e quando isso ocorre, nem todos sabem o que fazer. Confira o passo a passo e veja se é possível solicitar uma nova via diretamente pela internet.

Saiba como solicitar a segunda via do RG | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

O que fazer ao perder o RG?

O primeiro passo após a perda do RG, é abrir um Boletim de Ocorrência para comprovar que ocorreu a perda do documento. Ele pode ser feito virtualmente, pela Delegacia Eletrônica, pela plataforma, inúmeros registros podem ser feitos diretamente pela casa do usuário.

Lembrando que se por algum motivo não houver como fazer o BO pela delegacia online, é preciso ir até uma delegacia presencialmente a fim de realizar o registro.

Com o boletim em mãos, fica mais fácil obter a segunda via do documento e a depender da região, há como fazer isso pelo aplicativo ou por alguma unidade do Poupatempo.

RG Digital SP

Para quem mora em SP, uma das opções mais práticas é o aplicativo em questão, que foi desenvolvido pela Polícia Civil e o download pode ser realizado por qualquer habitante. Além disso, é possível ir nos totens de autoatendimento do Poupatempo a fim de solicitar a segunda via.

Lembrando que para solicitar a segunda, é preciso ter pelo menos 16 de idade e possuir um RG emitido anteriormente em São Paulo em alguma data posterior a agosto de 2014.

Os documentos atuais já possuem um QR Code, isso garante que as informações ficam salvas no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica da Polícia Civil. Devido a isso, para evitar fraudes, sempre é bom manter o documento atualizado.

O RG é entregue na hora?

Caso o cidadão opte por usar um dos totens de autoatendimento do Poupatempo, ele mesmo realiza todo o processo, a saber: a validação biométrica e o pagamento da taxa de emissão. Após o pagamento, que pode ser realizado usando cartão de débito, a solicitação é finalizada e o documento enviado pelos Correios.

No caso do aplicativo da Polícia Civil, toda a validação é realizada pelo celular do cidadão e as informações inerentes ao pagamento da taxa são enviadas para o e-mail cadastrado e o usuário deve escolher um local para a retirada do documento após cinco dias úteis.

Por isso, para os habitantes do estado, é interessante realizar o download do RG Digital SP, ele é gratuito e usando a tecnologia de reconhecimento facial, é possível que a identidade seja baixada e armazenada no próprio aparelho.