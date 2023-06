FORTUNA! Descubra as 14 moedas de R$ 1 que valem MUITO

Não deixa de ser muito surpreendente o fato de que, mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas ainda tenham grande interesse pelas moedas físicas, considerando que já contamos até mesmo com dinheiro digital.

Mas esse contexto se torna muito mais fácil de entender quando se considera os ganhos relacionados a ele: muitas moedas podem valer muito mais do que aquele pequeno valor que consta em sua face, e isso diz respeito também ao mercado brasileiro.

Quanto mais rara e bem conservada uma moeda estiver, mais valor monetário ela terá. E, no que diz respeito especificamente às moedas de R$ 1, as comemorativas sãos as mais procuradas, uma vez que foram fabricadas em menor quantidade.

Ganhar dinheiro vendendo moedas de R$ 1 é possível | Imagem: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

O que é considerado na hora de determinar o valor das moedas

Cobiçadas por qualquer colecionador, as moedas de R$ 1 são valiosas até mesmo quando possuem algum defeito.

Aliás: existem ao menos 3 estados de conservação considerados na hora de se chegar ao valor real desse bem.

Por exemplo:

Moeda MBC: não possui mais do que 20% de desgaste, estando muito bem conservada;

Moeda Soberba: é aquela que circulou pouco, e tem pelo menos 90% de sua superfície conservada;

Moeda Flor de Cunho: nunca esteve em circulação, estando literalmente em estava impecável de conservação.

As 14 moedas de R$ 1 mais valiosas atualmente

Dentro do contexto acima apresentado, as moedas brasileiras de R$ 1 que mais valem dinheiro são:

A moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Criada em 1998, esta é a moeda de R$ 1 com menor triagem da história e, se bem conservada, pode valer pelo menos R$ 600, não sendo raro encontrar quem pague até R$ 1.100 por ela.

A moeda Bandeira dos Jogos Olímpicos

Esta moeda foi fabricada em 2012, simbolizando o fato de que as Olimpíadas seriam no Brasil em 2016. Foram 2 milhões de unidades criadas, sendo que, se encaixando no critério Flor de Cunho, elas podem valer pelo menos R$ 350.

A moeda de R$ 1 do ano de 1999

Ela não está entre as moedas comemorativas, mas se tornou rara por ter menos de 4 milhões de unidades fabricadas. O estado de conservação interfere, mas é comum vendê-la por pelo menos R$ 300.

A moeda comemorativa do 40º aniversário do Banco Central

Foram 40 milhões de moedas com esse tema, criadas em 2005 e podendo ser encontradas por pelo menos R$ 30 na internet.

Porém, elas tendem a ficar ainda mais valiosas, considerando que as moedas que celebram os 50 anos do BC já foram lançadas.

A moeda do centenário de Juscelino Kubitschek

Criada exatamente em 2002, esta moeda de R$ 1 possui nada menos que 50 milhões de unidades circulando por aí, sendo que cada uma delas pode valer pelo menos R$ 20, se estiverem no estado Flor de Cunho.

A moeda das Olimpíadas do ano de 2016

Foram criados 16 modelos de moedas, representando as modalidades esportivas, sendo que cada modalidade representou uma tiragem de 20 milhões de peças. Atualmente elas valem em média R$ 5, mas, se forem as moedas dos mascotes, podem chegar a R$ 30.

A moeda de R$ 1 do ano de 2014

A produção dessa moeda contou com quase 12 milhões de unidades que, no estado Flor de Cunho, podem ser vendidas por R$ 30 tranquilamente.

A moeda do Cinquentenário do Banco Central

De 2015, esta moeda teve nada menos que 50 milhões de unidades criadas para celebrar os 50 anos do BC. No mercado atual, ela pode ser encontrada no valor de R$ 10.

A moeda que celebra os 25 anos do famoso Plano Real

Tendo a imagem do beija-flor em uma face, esta famosa moeda foi criada em 2019. Quem tem um exemplar consegue vendê-lo por R$ 7, caso seja uma Flor de Cunho.

A moeda do centenário de Juscelino Kubitschek com núcleo deslocado

Como citado anteriormente, aquelas moedas fabricadas com erros também valem muito. E não é à toa que os exemplares do centenário de Juscelino Kubitschek que estejam com a parte prata torta possam valer até R$ 1 mil.

A moeda com disco único

Toda moeda de R$ 1 possui dois discos, um dourado e outro na cor prata. Quando possui defeito, tendo apenas uma dessas cores, este item pode valer no mínimo R$ 1.500.

A moeda que recebeu batida dupla

Extremamente raro, esse tipo de moeda simplesmente possui informações duplicadas na face, por ter recebido duas batidas no processo de fabricação. Seu preço estimado é de R$ 2 mil.

A moeda com cunho descentralizado

Pode ocorrer de algumas moedas não ficarem com o cunho centralizado enquanto são cunhados, e isso também é valorizado por quem coleciona este item. O preço de uma simples moeda de R$ 1 nesta condição pode ser de até R$ 1.500.

A moeda bifacial

E, por fim, existe a moeda de R$ 1 chamada de bifacial, justamente porque suas informações acabam repetidas em suas duas faces. Trata-se de um item muito cobiçado, cujo preço pode chegar a R$ 3.500.

