Vai viajar? Não passe vergonha com 3 hábitos que só os brasileiros tem no banheiro

Cada país tem uma cultura, uma língua e também uma forma de usar o banheiro. Os costumes ao uso do banheiro também são diferentes, por mais que ninguém possa imaginar. Por isso trouxemos esse assunto para você, para entender as tradições ao redor do mundo nos mínimos detalhes.

Tem hábitos no Brasil que achamos comum, mas quando viajamos achamos incomuns ou até mesmo diferente, e isso gera um choque cultural quando saímos do nosso país.

Por isso, se você estiver viajando e falarem que o jeito que você usa o banheiro é estranho, é devido a esses hábitos culturais. Veja abaixo 3 hábitos que nós brasileiros sempre fazemos no banheiro e que fora do país isso pode parecer estranho.

confira três hábitos no banheiro entre brasileiros e estrangeiros. Imagem: arquivo / FreePik

3 hábitos que só os brasileiros tem no banheiro

1 – Jogar papel higiênico no vaso

Em nosso país não temos hábitos de jogar papel higiênico usado no vaso sanitário, pois o encanamento não foi feito para lhe dar com esse descarte e pode entupir a encanação, além do mais nem o tratamento de água são projetados para isso.

No mundo a fora, tem países que usam esse tipo de descarte, principalmente países que tem uma estrutura modernizadas o papel higiênico é descartado no vaso e vai direto para o esgoto.

2 – Após o uso do banheiro lavar as mãos

Por mais que pareça uma ação lógica e totalmente recomendada em todo o mundo devido a higiene, tem países que não tem esse costume culturalmente. No Brasil, a lavar as mãos é considerada uma cultura além também uma forma de higiene.

Porém tem países, destacando regiões rurais ou até menos desenvolvidas esse hábito para eles não é comum. Vale ressaltar que tem regiões do Brasil, que dependendo do local e do contexto cultural eles também não tem hábito de lavar as mãos.

3 – Descarga dupla

Em nosso país é muito comum ir encontrar em diversos banheiros uma descarga dupla (aquela que tem dois botões), um botão é para descarga menores e também economiza água, já o outro é para descarga menores. É importante comentar sobre porque os brasileiros não conhecem sobre essa informação.

É uma descarga que ajuda a economizar água, no entanto em outros países é somente descarga única, não tem opção para ajustar a quantidade de água liberada, quando um estrangeiro vem para o Brasil ele pode achar estranho.

