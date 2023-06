WhatsApp libera novidade para garantir anonimato completo

Quantas vezes já salvou um monte de contato para poder depois fazer uma ligação ou ficar conversando e quando foi perceber seu celular já estava cheio de contatos? Enfim, não existe outra forma a não ser adicionar o contato para entrar em contato com a pessoa. No entanto, isso está prestes a mudar.

O Site WABetaInfo noticiou recentemente uma mudança significativa para os usuários brasileiros da plataforma do WhatsApp, que é um dos aplicativos mensageiros mais utilizado e mais popular. A empresa Meta, que é a responsável pelo aplicativo disse que uma atualização que desabilita a obrigação de registrar um número de telefone para criar uma conta no aplicativo já está sendo estudada.

É uma mudança que todos os brasileiros estão aguardando, uma nova forma de se identificar no WhatsApp. Antes era obrigatório ter um número de telefone para conseguir usar o aplicativo, e infelizmente essa ação limitava o acesso para aqueles que não tem número ativo.

veja as atualizações do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nova atualização

Essa nova atualização, todos os usuários poderão criar uma conta apenas com o nome de usuário, sem precisar de um número. Por mais que vai acontecer essa mudança tem algumas alterações nas características do aplicativo, como por exemplo a forma que esses contatos serão pesquisados.

Ou seja, não vai precisar procurar por um número de telefone, como fazíamos normalmente, agora é basta digitar o nome do usuário para encontrar a pessoa.

Quando essa novidade vai começar a funcionar?

Por mais que foi uma notícia que foi compartilhada recentemente, essa nova ferramenta ainda vai demorar um pouco para chegar para todos os usuários. A empresa Meta disse que ainda precisa finalizar alguns ajustes finais e depois a atualização será lançada gradativamente (como sempre acontece com seus lançamentos), agora basta apenas aguardar.

Tem uma dúvida que está no ar e que a empresa Meta ainda não esclareceu é se o aplicativo vai pedir a opção do número mesmo não sendo obrigatório. Não é uma novidade em termos de mensagem, pois Messenger e Instagram já tem essa mesma opção e que agora os usuários estão no aguardo disso acontecer com o WhatsApp.

Lembrando que o Telegram é um grande rival da Meta que também tem essa mudança. A versão 23.12.0.74 do WhatsApp Beta para seus usuários que tem o sistema operacional iOS será a primeira a ter essa atualização, lembrando que será de forma gradual.

