App 99 lança possibilidade de pagar MENOS em uma corrida

Desde quando lançou os aplicativos de corrida se tornou um sucesso pois realmente ajuda na mobilidade urbana no dia a dia das pessoas, além de ter se tornado uma nova profissão e uma nova forma de conseguir um dinheiro. É um estilo de transporte que se tornou privado e mais acessível.

Entre tantas conversas sobre o aplicativo, para continuar dentro do mercado, a 99 Pop compartilhou que vai inovar e lançar um recurso que será importante para todos os usuários, agora eles terão oportunidade de escolher o valor da corrida, essa ferramenta está intitulada com 99 Negocia.

99 dá possibilidade para negociar valores da corrida. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como surgiu essa ideia?

Surgiu a ideia como uma principal forma de criar uma estratégia para se promover e também ganhar mais usuários, isso porque a empresa 99 ainda é uma plataforma que está em segundo lugar na preferência da população, perdendo apenas para a Uber, que é a primeira da lista.

A empresa também usa mídias sociais, televisão e internet para conseguir divulgar seus serviços, e com essa novidade ela pode ganhar novas visualizações tanto para motoristas como clientes.

Como vai funcionar?

A ideia é bem simples, pois antes de fazer uma corrida os passageiros e motoristas vão poder negociar o valor da corrida para o destino. Para a plataforma 99, esse novo recurso facilitará a vida desses profissionais que trabalham dia e noite como também para as pessoas que precisam usar esse serviço.

A negociação vai abrir portas para os clientes poderão ter condições melhores para se locomover com a plataforma. Atualmente o app recebe muitas reclamações e grande número de cancelamento por parte dos motoristas, e também a demora para que a solicitação seja aceita.

Como usar o 99?

Para usar a plataforma do 99 é necessário baixar o aplicativo no celular, está disponível na Play Store tanto para Android como iOS, assim que baixar o aplicativo basta preencher os dados: nome completo, telefone, data de nascimento, e quem desejar pode também preencher com um cartão de crédito para pagar a corrida.

As corridas também podem ser pagas no PIX, dinheiro ou pelo 99 pay, que é a carteira digital do aplicativo. Lembrando que o aplicativo pede a permissão para ativar a localização. O cliente, se preferir, pode deixar salvo na plataforma alguns endereços fixos como o de casa, trabalho, entre outros.

É uma boa opção para se a corrida e o uso do aplicativo se tornam mais rápido, é só entrar na plataforma e clicar no endereço que já estará salvo.

