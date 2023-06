Comunicado quente: VOCÊ receberá R$ 1.420 no Bolsa Família?

Nesta semana iniciou o pagamento do programa Bolsa Família do mês de junho, na segunda-feira (19) os pagamentos foram para os beneficiários que tem o NIS 1, e eles podiam ter movimentado esse dinheiro desde o sábado, dia 17. Essa semana o pagamento ainda continua para os beneficiários que tem o Número de Identificação Social (NIS) 2,3, 4 e 5.

Confira data de pagamento:

NIS de final 2: 20 de junho

NIS de final 3: 21 de junho

NIS de final 4: 22 de junho

NIS de final 5: 23 de junho.

veja quem vai receber R$ 1.420 do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Além da parcela fixa de R$ 600 do programa Bolsa Família, é importante informar que os beneficiários poderão receber benefícios adicionais, para fortalecer a renda das famílias que tem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), como por exemplo o Auxílio Gás, que hoje em dia é pago no valor correspondente a 100% do valor médio do botijão de gás, que está entre R$ 110 a R$ 112.

O auxílio gás é apenas um exemplo, mas também tem outros benefícios disponíveis, como por exemplo o benefício A primeira infância, que é no valor de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos. Além disso, tem um adicional no valor de R$ 50 para gestantes e adolescentes.

Lembrando que essa medida é para ajudar financeiramente as famílias numerosas do programa Bolsa Família.

Veja também: Novo Bolsa Família: veja quem recebe a partir de HOJE

Quem vai receber o valor de R$ 1.420 do Bolsa Família?

O valor de R$ 1.420 do Bolsa Família é importante destacar que será destinado para as famílias que tem 10 integrantes, por isso é necessário que os dados e a inscrição da família estejam em dia e tudo atualizado para conseguir receber normalmente.

O responsável familiar é quem recebe a parcela na conta poupança social digital e tem como movimentar esse dinheiro na conta também sem precisar realizar o saque, pois assim os beneficiários conseguem mexer no dinheiro de forma prática, rápida e segura no aplicativo.

Além disso, dentro do aplicativo da Caixa eles podem mexer como se fosse uma conta bancária normal, dá para fazer transferências, pagamento de boletos, recarga de celular, entre outros.

Veja também: Aviso: quem não contratou CONSIGNADO terá desconto no Bolsa Família