GRANDE PRESENTE da Caixa para quem tem CadÚnico

Estamos iniciando a semana com uma ótima notícia para quem tem cadastro no Cadastro Único (CadÚnico), e quem compartilhou foi o banco da Caixa Econômica Federal que está liberando um valor surpreendente, um auxílio financeiro que pode a R$ 1.420,00.

O presidente Lula (PT) confirmou a notícia aos beneficiários que tem o NIS 0 do programa Bolsa Família. Atualmente, o governo está bem empenhado para conseguir dar as famílias um recurso melhor, financeiramente falando, ou seja, é uma notícia maravilhosa para os beneficiários do Bolsa Família.

Tem CadÚnico? Confira essa novidade. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quando isso teve início?

Começou no mês de março, quando Lula conseguiu assinar uma Medida Provisória nº 1.164 para conseguir trazer novas regras e valores para o programa, e uma delas foi a introdução do Benefício de Renda de Cidadania, uma previsão de começar no mês de junho.

Assim que aconteceu a aprovação da Medida Provisória no início do mês, o pagamento vai ser completo agora.

Como funciona?

Foi notificado que nada integrante do programa Bolsa Família recebe uma parcela de R$ 142, até que o valor mínimo chegue aos R$ 600, no entanto, desde quando o programa foi relançado os pagamentos não param por aí, ou seja, as famílias numerosas, como por exemplo famílias que tem 10 integrantes podem chegar a receber o valor de R$ 1.420.

Veja também: SIGNOS que encontrarão a FÓRMULA da riqueza em junho

Calendário de pagamento mês de junho

Como os beneficiários do NIS 1 e 2 já receberam, confira o restante:

NIS de final 3: 21 de junho

NIS de final 4: 22 de junho

NIS de final 5: 23 de junho

NIS de final 6: 26 de junho

NIS de final 7: 27 de junho

NIS de final 8: 28 de junho

NIS de final 9: 29 de junho

NIS de final 0: 30 de junho.

Veja também: Novo Bolsa Família: veja quem recebe a partir de HOJE