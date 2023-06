O WhatsApp é sem sombra de dúvidas um dos mensageiros mais popular no Brasil. Transformou-se de um mero aplicativo de conversas informais para o pilar de vendas de muitas empresas. É comum negociar vendas e compras de alto valor através do WhatsApp. Além disso, pensando nesse sentido: já faz algum tempo que o aplicativo implantou a opção de pagamentos dentro do próprio sistema. Entretanto, nem sempre é possível encontrar empresas no aplicativo. Sendo necessário passar horas e horas procurando. Veja como encontrar empresas do segmento de maneira facilitada e em poucos segundos.

Veja como encontrar uma empresa no WhatsApp de um jeito fácil | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que encontrar empresas no WhatsApp?

Tal como no Google Meu Negócio, é possível procurar por empresas que estão cadastradas no WhatsApp e dispostas a atenderem seus clientes. Isso porque no próprio aplicativo há a possibilidade de incluir uma vitrine virtual.

A partir dela, os usuários conseguem ver e analisar os produtos ou serviços oferecidos por aquela empresa. Lembrando que é necessário que a empresa esteja cadastrada no WhatsApp Business, caso contrário, não irá aparecer.

A partir de então, é possível filtrar empresas do interesse a fim de entrar em contato e negociar algum produto. Exemplo: aos interessados em comprar um automóvel. Podem procurar pela empresa no WhatsApp, e a partir de então verificar os modelos disponíveis e já enviar uma mensagem pedindo mais informações.

O procedimento é simples e rápido: pode ser feito por qualquer pessoa e em qualquer dispositivo. Não há muita diferença entre as buscas no Android ou iOS. Caso haja empresas semelhantes, é possível filtrar por nome, localização, etc.

Passo a passo de como encontrar empresas no WhatsApp

O procedimento para encontrar uma empresa no WhatsApp é tão simples quanto adicionar um novo contato na lista de conhecidos. É possível realizar estes passos tanto no Android quanto no iOS. Não há muitas divergências entre si. Basta analisar as abas semelhantes e manuseá-las.

Entre no aplicativo WhatsApp;

Clique em “Empresas” e em “Encontrar empresas”;

Clique em “Preferências de Localização”;

Digite o nome da empresa e o seu tipo;

Escolha a empresa e visualize o seu perfil.

Pronto. Caso queira, é possível enviar uma mensagem e começar a conversa. Ou então, apenas visualizar a vitrine e partir para analisar uma outra empresa. Não é obrigatório seguir um padrão e chamar a empresa, etc.

Tal como em uma loja física, o cliente pode simplesmente escolher a empresa, entrar em sua vitrine e depois sair como se nunca estivesse entrado ali. Entretanto, caso contrário, basta clicar no ícone de chat e dar início a conversa.

O procedimento é simples e fácil. É recomendado nunca entrar em contato com empresas desconhecidas ou que não possuem suas informações completamente preenchidas. Haja vista, que há muitos golpes no segmento. Todo cuidado é pouco.