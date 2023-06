Calos e rachaduras! Descubra o que seus pés falam sobre sua saúde

Saúde dos pés – Os pés, que muitas vezes são negligenciados em nosso regime diário de cuidados com a saúde, são o centro de muitas histórias a serem contadas. Uma jornada ao longo da vida, que pode atingir 180.000 milhas, é o caminho que eles trilham, carregando nosso peso, suportando o atrito dos sapatos e sujeitos a vários tipos de pressão. Contudo, a saúde dos nossos pés pode fornecer informações cruciais sobre o estado geral do nosso bem-estar.

A saúde dos nossos pés reflete diretamente o estado geral do nosso corpo. Foto: divulgação

Nossos pés são indicativos de saúde?

Dina Gohil, podóloga e embaixadora da marca Nailner, compartilha seu conhecimento e experiência sobre problemas comuns que podem afligir nossos pés. Ela destaca que condições como o inchaço dos pés, que podem ser consequência de altas temperaturas e acumulação de líquidos no corpo, resultando em tornozelos, pernas e pés inchados, também conhecido como edema, podem ser bastante desconfortáveis.

Calosidades, uma das aflições mais comuns dos pés, surgem por uma variedade de motivos, incluindo calçados mal ajustados, pressão e fricção. Elas se formam como resultado de um processo desequilibrado de renovação da pele, o que permite que a pele se acumule em áreas específicas, geralmente na ponta dos pés, na planta dos pés e nos calcanhares. A genética, a falta de hidratação corporal, a obesidade e a diabetes também podem contribuir para o desenvolvimento de calos.

A hidratação, uma rotina regular de cuidados com os pés que inclui o uso de uma lima ou pedra-pomes, e a aplicação de um bom creme para os pés com ureia podem ajudar a lidar com calos. No entanto, em casos mais graves, onde os calos são muito grossos e os tratamentos caseiros não surtem efeito, a consulta com um podólogo pode ser necessária.

Os calcanhares rachados são outra ocorrência comum, que pode variar de um mero inconveniente estético a uma condição dolorosa. Eles surgem devido à perda de umidade nos calcanhares, que, combinada com a pressão da caminhada, pode fazer com que o calcanhar rache. Fatores como obesidade, envelhecimento, gravidez, diabetes, hipotireoidismo, infecções fúngicas, deficiências vitamínicas e desequilíbrio biomecânico, como pés chatos, estão entre as causas comuns. Nesse caso, a manutenção da hidratação e o uso de uma pedra-pomes podem ser benéficos.

Outros problemas dos pés, como dor e desconforto, podem indicar uma variedade de condições, desde o uso de sapatos de tamanho inadequado até condições metabólicas ou de má circulação. Quando os pés estão doloridos ou desconfortáveis, pode levar a uma mudança na maneira de caminhar, o que, por sua vez, pode causar tensão em outras partes do corpo, inclusive nas articulações.

Joanetes, que são uma causa comum de dor no pé e podem afetar qualquer pessoa, incluindo celebridades como Victoria Beckham, são desvios no espaço articular do dedão do pé que causam uma saliência óssea. A cirurgia pode ser necessária para corrigir o alinhamento em alguns casos, mas o uso de calçados apropriados e exercícios de mobilidade podem ajudar a manter a articulação flexível e reduzir a dor.

Outras observações

Alterações na coloração das unhas dos pés, como o amarelecimento, podem ser indicativas de uma infecção fúngica. A descoloração pode variar de branco a amarelo ou marrom escuro, e em casos crônicos, a unha pode se tornar quebradiça, começar a se soltar do leito ungueal e exalar um odor. Além disso, o amarelecimento persistente das unhas pode ser um sinal de condições mais graves, como diabetes, psoríase ou distúrbios da tireoide.

Cólicas nos pés, por outro lado, podem ser um sinal de deficiência de magnésio, cálcio ou potássio, ou de desidratação e excesso de esforço. A ingestão de alimentos ricos nesses minerais, como sementes de abóbora, vegetais de folhas verdes, amêndoas, quinoa, chocolate amargo, laticínios, bananas, batatas e couve de Bruxelas, pode ajudar a aliviar as cólicas.

A cor e a aparência das unhas dos pés também podem fornecer dicas importantes sobre a saúde geral. Unhas pálidas podem ser um sinal de anemia, má circulação ou desnutrição. Já unhas com tonalidade azulada podem indicar falta de oxigênio, sugerindo um problema respiratório ou cardíaco. As manchas brancas nas unhas podem ser causadas por lesões ou deficiências de zinco, enquanto unhas pretas podem estar ligadas a traumas, anemia, diabetes, doenças renais ou cardíacas. Nesses casos, é aconselhável procurar aconselhamento médico.

A saúde dos pés, embora muitas vezes negligenciada, é um elemento essencial para o bem-estar geral. Atenção aos sinais que nossos pés nos dão pode ser o primeiro passo para melhorar nossa saúde geral.

