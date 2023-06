Você vai mais descobrir o telefone dos outros no WhatsApp

Uma novidade está dando o que falar. A tecnologia está criando ferramentas que jamais imaginaríamos e, dessa vez, o aplicativo WhatsApp está em período de teste com um novo sistema que não precisa mais de um número de telefone móvel para o aplicativo poder funcionar (que é o que acontece atualmente).

Se realmente essa ideia funcionar, as pessoas que costumam fazer ligações não irão mais precisar do número de contato da pessoa para fazer uma ligação. Essa novidade foi compartilhada pelo WaBetaInfo, uma página que acompanha as notícias do WhatsApp em primeira mão e compartilha para o público.

confira a ferramenta que está em teste do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como vai funcionar essa ferramenta no WhatsApp?

O WhatsApp mensageiro vai colocar um sistema de busca por nomes e não mais pelo número de telefone, será bem parecido com o Messenger e o Instagram, ou seja, as pessoas vão entrar em contato com outras pessoas por meio de um nome único, como se fosse @.

Esse será o nome de perfil para receber ligação e entrar em contato. Assim, quando uma pessoa for fazer ligação tem que buscar pelo nome do usuário.

Quando essas ferramentas chegam?

Conforme está descrito na página essa nova ferramenta ainda não tem um prazo para ser liberado a todos, essa nova função vai chegar primeiro para a versão beta do aplicativo (que é o que acontece normalmente) e depois que vai para todos os usuários do WhatsApp.

Também não podemos confirmar se a plataforma vai continuar exigindo o número de telefone para fazer o login no aplicativo, estamos no aguardo de mais informações.

Compartilhamento no iPhone

O aplicativo WhatsApp lançou recentemente para o iOS uma atualização que adiciona um recurso de compartilhamento de tela com videochamadas. Essa opção está disponível na versão 23.12.0.74 no WhatsApp Beta para iOS. Lembrando que esse tipo de recurso é bem parecido com os outros aplicativos como por exemplo o Telegram e o Messenfer que também tem a opção de compartilhar a tela.

