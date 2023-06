Desconto na CONTA DE LUZ pela internet; como pedir

Temos uma ótima notícia, se você é uma pessoa que está tentando formas de reduzir o valor da sua conta de luz saiba que tem como obter desconto, essa possibilidade está destinada para as famílias de baixa renda a partir do cadastro feito do Cadastro Único (CadÚnico) através do programa Tarifa Social e Energia Elétrica.

Vale ressaltar que esse desconto é um direito das famílias que tem inscrição no CadÚnico e renda de até meio salário-mínimo por pessoa, ou famílias que tem renda mensal de até três salários-mínimos que tem membro que necessita de tratamento de saúde exige que o uso de equipamentos ligados na tomada.

conheça o programa Tarifa Social para ter desconto na conta de luz. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

Quem mais tem direito de entrar nesse programa?

Outro público que também tem direito são pessoas a partir dos 65 anos e pessoas que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), ou seja, não é necessário solicitar esse programa, assim que a família fizer inscrição no CadÚnico e estiver dentro dessas condições o desconto acontece automaticamente.

O desconto nesses valores das contas é totalmente escalonado e pode dar descontos de 105 a 65%.

Para os primeiros 30 kWh o desconto será de 65%

A partir de 31 até 100 kWh a redução será de 40%

De 101 a 220 kWh a conta terá apenas 10% de desconto

Assim toda vez que o consumo for maior que isso não tem desconto.

Como fazer o cadastro para ter desconto na conta de luz?

Primeiro passo é fazer o cadastro no CadÚnico no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no mais próximo da sua casa, é necessário eleger um responsável para ir até o CRAS e apresentar o CPF ou o título de eleitor. Lembrando que o cadastro para receber o desconto na conta de luz não vai estar disponível na internet.

A plataforma do CadÚnico foi criada pelo Governo para conseguir ter acesso e conhecimento sobre os dados as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, é uma plataforma que faz ponte entre as famílias e o governo para inclusão nos programas sociais para ter acesso aos benefícios.

A partir da plataforma do CadÚnico o governo consegue ter acesso as principais informações das famílias como por exemplo qual a situação da renda familiar, o nível de escolaridade, as condições de moradia e outros fatores que são relevantes para às políticas públicas que são desenvolvidas para essas famílias.

