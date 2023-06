Inscrições para o Vale Gás estão abertas; veja como funciona

O Auxílio Gás é um benefício social pago pelo Governo através do programa Bolsa Família, as inscrições para receber qualquer tipo de benefício é feito pelo Cadastro Único e pode ir a qualquer mês do ano. Basta ir até o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo da sua cidade.

Como destacamos acima, é fundamental ter o cadastro no CadÚnico para ter acesso aos programas, esse registro consegue mostrar todos os dados e informações sobre famílias que estão em situação de vulnerabilidade social para o Governo Federal.

Para fazer a inscrição da família no CadÚnico é preciso ir um representante familiar (preferencialmente do sexo feminino com mais de 16 anos) e informar todos os dados e documentos que eles solicitam.

Quem pode fazer a inscrição no CadÚnico?

As famílias que têm renda mensal por pessoa de até meio salário-mínimo, ou uma renda mensal total de até três salários-mínimos.

Benefícios Sociais do CadÚnico além do Auxílio Gás

Como foi citado acima, a plataforma do CadÚnico é apenas uma porta de entrada para ter acesso aos programais sociais do Governo, mas para entrar neles é importante estar dentro dos requisitos. Por isso, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social podem fazer a inscrição, e assim podem conseguir os benefícios.

Confira a lista dos benefícios sociais que tem no Cadúnico:

Bolsa Família

Auxílio Gás

Água para todos

Carteira do Idoso

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Bolsa Estiagem

Tarifa Social de Energia Elétrica

Minha Casa Minha Vida

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Telefone Popular

Programa Nacional de Reforma Agrária

Bolsa Verde

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas)

Carta Social

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Serviços assistenciais

Isenção da taxa de inscrição em concursos públicos

Programa Cisternas

Identidade Jovem (ID Jovem)

Isenção da taxa de inscrição do ENEM

Crédito Instalação.

