URGENTE: Confira agora se você está no novo lote da restituição

No início de cada ano, logo após os primeiros feriados, surge um dos momentos mais temidos pelos brasileiros: a declaração do Imposto de Renda. Mas após o período citado, chega outro que é bem mais feliz para todos, trata-se da restituição do Imposto de Renda, basicamente, o contribuinte recebe de volta todo o valor que foi pago a mais, como os valores gastos com saúde, educação e outras despesas que estão previstas em lei. Portanto, confira quem deve ser contemplado no novo lote da restituição do IR.

Confira as novidades sobre o novo lote da restituição do Imposto de Renda | Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Qual a ordem de prioridade na hora da restituição do IR?

Todos que pagaram além do que deviam para o governo, precisam receber a restituição do valor pago, entretanto, para isso, existe uma ordem de prioridade, a saber:

Idosos com idade igual ou superior a 80 anos;

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Pessoas que sua maior fonte de renda é proveniente do magistério;

Pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix;

O restante dos contribuintes.

Para 2023, a grande novidade foi quem optou por receber via Pix, tendo prioridade no momento da restituição do IR, lembrando que a chave Pix, deve ser CPF e análoga ao do titular da declaração.

Quem deve receber no próximo lote?

A Receita Federal já informou, que no dia 23 de Junho, às 10 horas, o sistema irá liberar a consulta do segundo lote de restituição do IR 2023. A consulta vai ocorrer 7 dias antes do pagamento.

Ou seja, apenas no dia 30 de junho que os contribuintes terão direito a receber o valor da restituição. Mas infelizmente, ainda não foi informado se todos irão receber ou somente quem está na lista de prioridades.

Lembrando que o primeiro lote já passou e 4,1 milhões de contribuintes que estavam na fila foram contemplados. Agora, a dúvida é sobre o segundo lote.

Vale a pena solicitar a antecipação da Restituição do Imposto de Renda

Para solicitar a antecipação do IR, é preciso ter certeza que há dinheiro para receber, para isso, basta acessar a página da Receita Federal e após isso, clicar em ‘Meu Imposto de Renda’, feito isso, clique em ‘Consultar a Restituição’, preencha os dados solicitados e pronto.

Uma vez que o contribuinte sabe que possui valores a receber, o que vai precisar é que ele entre em contato com alguma instituição bancária que realiza o serviço em questão. Eles irão analisar a situação e oferecer um valor usando a restituição como garantia.

Vale lembrar que nem sempre essa ação pode ser vantajosa, pois a taxa de juros pode ser alta em determinadas situações. Por isso, sempre é importante analisar a situação e entender se vale a pena pagar os juros apenas para ter o valor de imediato.