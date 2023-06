Nubank lança empréstimo inovador com aprovação facilitada

Empréstimo do Nubank – Revolucionando mais uma vez o mercado financeiro brasileiro, o Nubank, uma das maiores fintechs do país, anunciou recentemente a expansão de seu catálogo de empréstimos. A nova proposta da empresa inova ao disponibilizar uma modalidade de crédito que utiliza como garantia investimentos do Tesouro Direto, trazendo um novo olhar para a relação entre crédito e investimentos no Brasil.

O Nubank apresenta uma nova modalidade de empréstimo que utiliza o Tesouro Direto como garantia, proporcionando condições melhores e maior segurança aos clientes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Nova modalidade de empréstimo do Nubank

Na prática, essa nova modalidade permite que o cliente contratante opte por um plano de pagamento que pode ser parcelado em até 48 vezes, com juros a partir de 1,45% ao mês. A grande inovação fica por conta da forma como o pagamento é garantido: caso o cliente não efetue o pagamento da prestação dentro do prazo estabelecido, a aplicação feita no Tesouro Direto será utilizada para cobrir os custos. Assim, o próprio investimento do cliente serve como uma segurança para o empréstimo.

Em comunicado, o Nubank aponta que essa opção de empréstimo traz vantagens consideráveis para os clientes. Além de condições mais atrativas quando comparadas às outras modalidades de empréstimo disponíveis no mercado, existe uma maior segurança para o contratante, já que, em casos de imprevistos, o investimento servirá como garantia do pagamento.

Para ser elegível para essa modalidade de empréstimo, o interessado deve possuir investimentos em títulos do Tesouro Direto. Neste sentido, é importante destacar que o próprio Nubank oferece, dentro de sua plataforma, a opção para realizar tal investimento. Dentre as opções de títulos disponíveis estão o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com juros semestrais, Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com juros semestrais. Através do sistema da fintech, é possível consultar os valores de cada um dos títulos, bem como as taxas vigentes no momento da aplicação. Para começar a investir, é necessário um valor mínimo de R$ 30.

Garantias

É crucial ressaltar que o título do Tesouro Direto funcionará como garantia do empréstimo apenas caso o contratante não consiga efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado. Assim, na ausência de tal circunstância, o investimento continua rendendo normalmente, sem movimentações, garantindo ao cliente a tranquilidade de que seu investimento continua a render enquanto ele paga seu empréstimo.

Essa inovadora modalidade de crédito do Nubank já está disponível e pode ser acessada diretamente pela plataforma digital da instituição. O serviço é oferecido para todos os investidores do Tesouro, incluindo aqueles que investem através do NuInvest ou diretamente pelo aplicativo da empresa.

A aposta do Nubank nessa modalidade de crédito reforça a missão da fintech de democratizar o acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, promover uma relação mais saudável dos brasileiros com seus investimentos. Em um cenário econômico desafiador, a oferta de opções de crédito que considerem não apenas a capacidade de pagamento do cliente, mas também seus investimentos, pode ser uma alternativa importante para garantir maior segurança financeira para os brasileiros.

