Empréstimo CONSIGNADO do CadÚnico; entenda como funciona

Consignado no CadÚnico – O Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal tem se revelado uma ferramenta essencial não só para garantir o acesso a diversos programas de assistência social, mas agora, como uma novidade, também facilita o acesso ao empréstimo consignado, um tipo de crédito com taxas de juros mais baixas que outras linhas de crédito disponíveis no mercado.

Como fazer um empréstimo consignado pelo CadÚnico?

Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o CadÚnico, trata-se de um mecanismo do Governo Federal que coleta dados e informações para identificar famílias de baixa renda em todo o país, visando sua inclusão em programas de assistência social. Para serem elegíveis para este cadastro, as famílias precisam apresentar uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que é R$ 606,00, ou possuir uma renda familiar total de até três salários mínimos, equivalente a R$ 3.636,00. As famílias que cumprem esses critérios podem se dirigir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de seu município para se inscreverem no CadÚnico.

Um dos benefícios menos conhecidos do CadÚnico, mas não menos importante, é a possibilidade de acesso ao empréstimo consignado. Especificamente, isso é válido para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os beneficiários podem solicitar esse tipo de empréstimo e as parcelas serão descontadas diretamente do benefício que recebem do Governo Federal.

O empréstimo consignado se destaca como uma das linhas de crédito mais acessíveis disponíveis, principalmente por causa da segurança oferecida às instituições financeiras. As parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do benefício do solicitante, garantindo assim a quitação do empréstimo. Graças a essa certeza de pagamento, as instituições financeiras estão dispostas a oferecer taxas de juros mais baixas para esses empréstimos.

A Medida Provisória (MP) que estabelece as regras para o empréstimo consignado do BPC determina que o beneficiário pode comprometer até 35% do valor do benefício com o empréstimo. Desta porcentagem, 30% são destinados ao pagamento das parcelas do empréstimo, e os 5% restantes são para cobrir despesas com o cartão de crédito consignado. Contudo, essa medida ainda aguarda a sanção do presidente.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), citado anteriormente, é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pago a idosos com idade a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que estejam impossibilitadas de trabalhar. Embora seja distribuído pelo INSS, é importante ressaltar que não é necessário ter feito contribuições previdenciárias para ter direito a esse benefício. O pagamento é feito mensalmente e seu valor é de R$ 1.320.

Portanto, o CadÚnico tem se mostrado uma importante ferramenta de inclusão social, fornecendo acesso não apenas a uma série de programas sociais, mas agora também a uma linha de crédito que pode ser essencial para muitas familias brasileiras.

