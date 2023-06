Governo atualiza lista de documentos para pedir BENEFÍCIOS; fique atento

Documentos exigidos para conseguir benefícios sociais – O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) – uma fonte vital de dados para a implementação de políticas públicas destinadas a melhorar a vida de famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza – passou por algumas alterações importantes. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou recentemente novas exigências de documentação para o registro no CadÚnico, visando aumentar a segurança do processo de cadastramento.

A apresentação correta dos documentos é essencial para garantir o acesso aos benefícios sociais do CadÚnico. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Documentos atualizados para pedir benefícios

O CadÚnico é um registro nacional de famílias de baixa renda que foi estabelecido pelo governo federal em 24 de julho de 2001, através do Decreto nº 3.877. É utilizado por todas as esferas do governo – federal, estadual e municipal – para desenvolver e implementar políticas públicas destinadas a melhorar a vida dos brasileiros mais vulneráveis. Além disso, o CadÚnico é o ponto de entrada para vários programas sociais do governo, incluindo o Bolsa Família e o Auxílio-Gás.

A mudança mais significativa anunciada pelo MDS é a nova exigência de documentação para o registro no CadÚnico. Agora, é obrigatório que o responsável pela unidade familiar apresente um documento com foto e um comprovante ou declaração de residência. Esses documentos devem ser apresentados juntamente com os documentos de identificação de todos os membros da família.

Esta mudança também se estende ao procedimento de cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais, que agora devem apresentar os mesmos documentos obrigatórios que são necessários para todos os outros tipos de composição familiar.

O objetivo dessas mudanças, segundo o MDS, é tornar o processo de cadastramento mais seguro. Ao solicitar documentos adicionais, as equipes dos postos de atendimento municipais poderão identificar com maior precisão a pessoa responsável pela família e garantir o correto cadastramento do endereço da família.

Apesar destas alterações, é importante notar que as regras de documentação para famílias indígenas e quilombolas permanecem inalteradas. Indígenas sem outros documentos de identificação ainda podem apresentar o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani), fornecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Documentação obrigatória

Os documentos obrigatórios agora para o responsável familiar incluem preferencialmente o CPF ou, alternativamente, o Título de Eleitor, um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço ou, na falta deste, uma declaração de residência assinada pelo responsável familiar. Para os demais membros da família, os documentos exigidos incluem preferencialmente o CPF ou, alternativamente, o Título de Eleitor, uma Certidão de Nascimento ou Casamento, uma Carteira de Identidade ou uma Carteira de Trabalho.

Essas novas exigências do CadÚnico visam tornar o processo de cadastramento mais seguro e eficiente, garantindo que os benefícios dos programas sociais sejam direcionados com precisão para aqueles que mais precisam. Enquanto o Brasil continua a enfrentar os desafios da pobreza e da extrema pobreza, o CadÚnico e os programas sociais que ele facilita continuam sendo uma ferramenta vital para ajudar as famílias mais vulneráveis.

