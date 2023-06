Cuidado com este link! Ele bloqueia o seu WhatsApp se for aberto

Este link bloqueia seu WhatsApp – O famoso aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, tem sido recentemente o palco de uma série de mensagens virais, gerando preocupação entre seus usuários globais. Estas mensagens, aparentemente inofensivas, contêm um link – “wa.me/channel” – que, segundo os relatos, causa bloqueio e lentidão do aplicativo no dispositivo do usuário.

É importante ficar atento às mensagens recebidas no WhatsApp, pois há um link específico que bloqueia o funcionamento do aplicativo no seu celular. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Mensagem no WhatsApp bloqueia o app

Inicialmente, acreditava-se que a mensagem viral “wa.me/settings” era responsável por causar disfunções no aplicativo, acreditando-se ser um erro de software. No entanto, o WhatsApp esclareceu que esse link era apenas um bug, aconselhando os usuários a ignorar e excluir qualquer mensagem recebida contendo esse link. A ameaça real, contudo, veio à tona dias depois, quando o link “wa.me/channel” foi identificado como o verdadeiro agente causador dos bloqueios no WhatsApp.

Receber uma mensagem contendo o link “wa.me/channel” pode resultar em uma série de problemas para o usuário. Inicialmente, o desempenho do dispositivo móvel pode começar a diminuir. Depois de abrir o link, o WhatsApp pode começar a apresentar um comportamento errático, o que pode resultar em uma mudança total na experiência do usuário no aplicativo. Embora a mensagem em si não contenha nenhum elemento malicioso, é aconselhável que os usuários evitem a todo custo esse link para evitar possíveis problemas.

Especificamente para os usuários de Android, após a abertura desse link, o WhatsApp pode se tornar irresponsivo após algum tempo. Uma mensagem indicando ANR (aplicativo não responde) pode aparecer, sinalizando que o aplicativo não está funcionando como deveria. É nesse ponto que o aplicativo pode parar de funcionar, deixando o usuário sem acesso ao WhatsApp em seu dispositivo.

Dica dos especialistas

Os especialistas aconselham que, se um usuário receber uma mensagem contendo o link “wa.me/channel”, a melhor ação a ser tomada é ignorá-la e não abrir o link. No entanto, se um usuário já tiver aberto o link e experimentar lentidão ou interrupção no funcionamento do dispositivo, uma solução seria forçar o fechamento do WhatsApp nas configurações do dispositivo. Para isso, o usuário deve ir até a seção Configurações do dispositivo, procurar a opção Aplicativos, localizar o WhatsApp e selecionar a opção Forçar fechamento.

Depois de forçar o fechamento do WhatsApp, o próximo passo seria reiniciar o dispositivo. Após seguir essas etapas, é provável que o erro “wa.me/channel” seja resolvido e o aplicativo volte a funcionar normalmente. No entanto, é recomendável excluir a mensagem contendo o link e evitar abri-lo, para prevenir quaisquer problemas futuros.

É importante lembrar que este é apenas um dos muitos desafios que as plataformas digitais enfrentam em termos de segurança e privacidade do usuário. Os usuários devem sempre estar cientes de mensagens ou links suspeitos recebidos por meio dessas plataformas e tomar as devidas precauções para proteger suas informações e seus dispositivos. A segurança do usuário é primordial e é importante estar sempre alerta para garantir uma experiência online segura e protegida.

