Clientes do Nubank terão uma surpresa incrível: SAQUE EM DOBRO

Novidade para os clientes Nubank – Marcando um novo capítulo em sua história de inovação, o Nubank, conhecido por redefinir as expectativas dos brasileiros sobre os serviços bancários, acaba de anunciar uma nova modalidade de empréstimo. Essa nova oferta promete virar o jogo no setor financeiro, pois permite que os clientes utilizem investimentos no Tesouro Direto como garantia para obter crédito. A medida, ao abrir uma via mais vantajosa de acesso ao crédito para os investidores, promete agitar o setor bancário.

Para proporcionar essa modalidade de crédito, o Nubank faz uso do mecanismo de alienação fiduciária, um processo que consiste no cliente fornecer um bem como garantia temporária. No caso específico da fintech, essa garantia vem dos investimentos do cliente no Tesouro Direto. Com isso, os correntistas do Nubank têm a oportunidade de obter empréstimos com valores mais altos e taxas mais baixas, tornando esta uma modalidade de crédito atraente.

Por meio do Tesouro Direto, um programa do Tesouro Nacional destinado à venda de títulos públicos para pessoas físicas, os investidores têm a chance de realizar aplicações seguras e diversificadas. No aplicativo do Nubank, os clientes têm acesso a seis modalidades diferentes de títulos do Tesouro Direto. São elas: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+ com juros semestrais, Tesouro Prefixado, Tesouro Prefixado com juros semestrais e Tesouro RendA+. No entanto, vale ressaltar que, por enquanto, o título Tesouro RendA+ não pode ser utilizado como garantia para empréstimos. O Nubank mantém o compromisso de trabalhar em parceria com o Tesouro Nacional para continuar expandindo as opções disponíveis aos seus clientes, buscando oferecer soluções cada vez mais abrangentes e customizadas.

A nova proposta de empréstimo do Nubank vem recheada de vantagens. A principal delas é a possibilidade de o cliente obter um empréstimo de até duas vezes o valor investido no Tesouro Direto, com o valor máximo podendo chegar a R$150 mil. Esta característica permite que os clientes do Nubank tenham acesso a um crédito considerável sem a necessidade de resgatar seu investimento, o que assegura a preservação dos rendimentos do título até o fim do prazo do empréstimo.

Vantagens

Outra vantagem significativa é a conveniência do processo de contratação. Este é inteiramente online, rápido e desprovido de burocracia. Após a aprovação, o montante solicitado é depositado imediatamente na conta Nubank do usuário, garantindo agilidade e praticidade.

A flexibilidade oferecida pelo Nubank é outro ponto a ser destacado. Os clientes podem estabelecer um prazo de até 48 meses para o pagamento do empréstimo. Durante esse período, o investimento no Tesouro Direto continua rendendo normalmente, representando um benefício extra ao cliente.

Em situações de atraso no pagamento, a garantia do Tesouro Direto é acionada para auxiliar o cliente a regularizar sua situação. Isso representa uma camada adicional de segurança tanto para a fintech quanto para o cliente. Além de evitar que a inadimplência se transforme em um problema maior, tal medida reforça o compromisso do Nubank em auxiliar seus clientes em situações adversas.

A inclusão do Tesouro Direto como garantia para empréstimos reforça o posicionamento do Nubank como um player inovador no setor financeiro, continuamente expandindo seus produtos para melhor atender às necessidades de seus clientes. Esse movimento certamente fortalecerá o engajamento dos usuários com a plataforma e deverá impulsionar um aumento na adoção de empréstimos e investimentos através do Nubank.

