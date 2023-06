Caixa traz alívio para as vítimas de enchentes: SAQUE de R$ 6.220

Caixa oferece auxílio para casoss de enchentes – As enchentes representam uma ameaça contínua em muitas regiões do Brasil, sendo conhecidas por seus efeitos devastadores que incluem danos materiais e sérias ameaças à segurança e ao bem-estar das populações afetadas. Diante dessa realidade, uma série de programas foi criada para assegurar os direitos e auxiliar as vítimas dessas situações. Um desses programas é o Saque Calamidade do FGTS, que recentemente disponibilizou auxílio de até R$ 6.220.

As enchentes são eventos naturais que podem trazer muitos prejuízos para a população, mas as vítimas têm direito ao Saque Calamidade do FGTS na Caixa para ajudar a enfrentar essa situação. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Vítimas de enchentes podem contar com a Caixa

O Saque Calamidade do FGTS é uma medida que permite aos trabalhadores afetados por desastres naturais acessarem uma parte do saldo de seus Fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A proposta é ajudar essas pessoas a lidar com situações de necessidade pessoal, urgente e grave que surgem em decorrência de desastres naturais. No último mês, por exemplo, o auxílio foi retirado por residentes de Caraguatatuba, alcançando uma soma de pelo menos R$ 2,1 milhões. Portanto, as vítimas de enchentes estão, de fato, habilitadas a realizar esse tipo de saque na Caixa Econômica Federal. Contudo, é necessário observar algumas regras para acessar o benefício.

Para solicitar o Saque Calamidade do FGTS, é preciso que a área de residência da pessoa tenha sido afetada por uma situação de emergência ou estado de calamidade pública, que deve ser reconhecido oficialmente pelo governo local. Além disso, o desastre natural precisa ser classificado dentro de uma das categorias estabelecidas para esse fim, que inclui enchentes, inundações, alagamentos e vendavais, entre outros. O valor máximo para o saque é limitado ao saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador no momento da solicitação.

É importante ressaltar também que o auxílio oferecido pode alcançar até R$ 6.220 para cada evento considerado como desastre natural. No entanto, não se pode realizar um novo saque num intervalo inferior a doze meses após o saque anterior.

Cidades habilitadas

A Caixa Econômica Federal divulgou recentemente uma lista com as cidades que estão habilitadas para o Saque Calamidade do FGTS, junto com as respectivas datas limites para a solicitação do benefício. Em Acre, por exemplo, estão aptas as cidades de Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri, com prazos variando entre junho e julho de 2023. No Maranhão, as cidades de Trizidela do Vale e Pedreiras também estão inclusas, com prazo até 21 de junho de 2023.

Minas Gerais tem a cidade de Pirapora habilitada, com prazo até 25 de junho de 2023. Já no Pará, a cidade de Marabá pode solicitar o benefício até 31 de julho de 2023. Em Pernambuco, Caruaru tem até 27 de junho de 2023 para realizar a solicitação. No Paraná, as cidades de Tibagi e Bandeirantes também estão aptas, com prazos até a segunda metade de junho de 2023.

No Rio de Janeiro, a cidade de Valença pode solicitar o benefício até 27 de junho de 2023. No Rio Grande do Sul, Dom Pedro de Alcântara tem prazo até 17 de julho de 2023. Em Santa Catarina, as cidades de São João do Itaperiú e São Bento do Sul podem solicitar o saque até o início de julho de 2023. Por fim, no estado de São Paulo, a cidade de Tuiuti também está habilitada, com prazo para solicitação até 27 de junho de 2023.

Essas medidas fazem parte de um esforço contínuo para amenizar o impacto de desastres naturais na vida dos cidadãos brasileiros. Evidencia-se, assim, a importância de tais políticas de proteção e auxílio financeiro em situações de emergência e calamidade pública.

