Função SECRETA do WhatsApp será o pesadelo dos mais tímidos

A descoberta de uma função secreta do WhatsApp com certeza poderia dividir opiniões entre os milhões de usuários desse aplicativo, e isso de fato já está acontecendo.

Acontece que, como muitas pessoas já sabem, este aplicativo revolucionou a forma como nos comunicamos e continua a fazer isso frequentemente, por meio dos diversos novos recursos que decide lançar.

E é exatamente sobre isso que esse artigo irá tratar.

Com esta função secreta do WhatsApp, os usuários irão se comunicar de forma mais prática | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata a nova função secreta do WhatsApp

Depois de fazer o anúncio e até mesmo o lançamento de diversos novos recursos, a equipe responsável pela criação das novidades do WhatsApp está, agora, colocando em fase de testes uma funcionalidade completamente nova.

Trata-se de uma funcionalidade que irá permitir que todos os usuários consigam enviar mensagens em formato de vídeo diretamente pela tela principal desse aplicativo, e dentro de qualquer chat.

Ela pode até mesmo ser chamada de função secreta do WhatsApp por enquanto, considerando que se mantém como segredo para muita gente, por ter seus testes realizados somente na versão beta.

Por fim, vale frisar que o novo recurso altera o botão utilizado para gravar áudios, passando a apresentar tanto essa opção, que já é tradicional, quanto a opção de gravar um vídeo.

Essas e outras informações sobre essa novidade tão interessante foram publicadas oficialmente no portal Revista Fórum.

Veja também: Primeiro CULTO realizado por inteligência artificial surpreende fiéis

Como funciona a função secreta do WhatsApp

As informações que foram divulgadas mostram que, no momento em que clicar no famoso botão de gravação de áudio, o usuário irá se deparar com uma mensagem do próprio app, dizendo que, caso queira gravar um vídeo, basta pressionar e segurar o botão. Já se o usuário optar somente por tocar o botão, fará a alteração para o áudio.

A ideia, de modo geral, é levar ainda mais agilidade para o processo de enviar mensagens, o que muito em breve poderá ser feito por meio de vídeos curtos por qualquer pessoa que utilize o WhatsApp.

Embora o app já permita o envio de vídeos, isso agora poderá ser feito com base em algumas mudanças, sendo uma delas relacionada ao tempo de gravação.

Tradicionalmente, é possível enviar arquivos de até 3 minutos. Mas, uma vez acontecendo a atualização, a permissão será de apenas 1 minuto, caso o envio de fato seja feito pelo botão de áudio.

Isso sem citar o fato de que a gravação e o envio do vídeo poderão ser feitos sem a necessidade de usar a biblioteca de mídia do celular ou mesmo a câmera nativa do aparelho. Tudo será instantâneo, e muito mais dinâmico.

Por fim, é imprescindível frisar que os testes estão acontecendo dentro do programa de testes da Meta e, portanto, a funcionalidade está disponível somente para quem optou pelo WhatsApp Beta. Lembrando que quem participa do programa deve baixar a atualização, para conseguir acessar a novidade.

Uma vez tendo resultados positivos, é muito provável que tal novidade vá para o aplicativo convencional, sendo liberada para toda a base de usuários.

Veja também: Como funcionará o “PROVADOR VIRTUAL” do Google para ajudar você a comprar roupas em casa