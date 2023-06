Reviva o ar da sua casa! Faça um purificador DIY para neutralizar fedor

Quem precisa seguir um calendário de coleta de lixo, como ocorre na maioria das cidades brasileiras, onde o veículo que remove os resíduos passa apenas três vezes na semana, precisa lidar com um problema comum: os odores causados pelo lixo. Isso é bem ruim, pois prejudica a saúde dos integrantes da casa e até mesmo na hora de se alimentar, a pessoa não consegue comer direito ao sentir o odor desagradável. Para acabar com isso, a melhor solução é fazer um purificador de ar caseiro, confira como

Confira como fabricar um purificador de ar caseiro | Imagem de yuri hwang por Pixabay

Quais os materiais necessários

Os materiais são bem simples e podem ser encontrados em qualquer mercado, o seu custo-benefício é excelente, a saber:

1 frasco de vidro que contenha uma tampa e sua capacidade seja de 1 litro ou mais;

Bicarbonato de sódio;

Óleos essenciais com a essência que melhor agradar ao usuário;

Algum objeto perfuro cortante para efetuar furos na tampa;

Folhas de papel alumínio.

Lembrando, que é importante que caso uma criança vá fabricar o purificador, ela tenha ajuda de um adulto, pois os objetos podem cortar.

Veja também: Fim Das Picadas: Os MOSQUITOS Não Terão Chance Com Essas Formas De Combate

Como preparar o purificador?

O preparo é bem simples, mas como orientado, sempre é bom ter o auxílio de um adulto, o passo a passo é:

Pegue o frasco de vidro que você comprou e coloque o bicarbonato de sódio em cerca de 3/4 de sua capacidade. Se ele for de 1 litro, coloque até a marca de 750 ml, por exemplo;

Agora, pegue o seu óleo favorito e pingue de 20 a 30 gostas dele no bicarbonato de sódio e misture bem;

Agora com o objeto cortante, realize vários furos na tampa do frasco, para que o aroma consiga ‘contaminar’ o ambiente;

Basta colocar a tampa no frasco e pronto. Quando não estiver usando, coloque a folha de papel alumínio, para que ele dure mais.

Veja também: 50 MIL Vagas Em Curso Gratuito Da Fiocruz; Inscreva-Se

Como usar o purificador?

Agora o purificador já está pronto, basta colocá-lo próximo à lixeira ou onde houver uma fonte de odor na residência. E sempre que o odor começar a ‘subir’, basta tirar o papel alumínio do frasco e esperar que o aroma seja liberado.

Portanto, de agora em diante, lidar com os odores de lixos e outros resíduos que causem isso não será mais um pesadelo. Basta usar alguns itens que muitos até já possuem em suas próprias casas e criar um purificador de ar caseiro e eficaz. Ele é totalmente ecológico e não possui aditivos químicos.

Além de que pode ser uma excelente oportunidade para empreender, você deve gastar no máximo R$ 20 para fabricá-lo e pode vender por no mínimo R$ 40, já que é um produto que dura bastante e todos precisam no dia a dia.