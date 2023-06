Amor ou cilada? Psicóloga revela os perigos ocultos dos namoros virtuais para adolescentes

Perigos dos namoros virtuais – A era digital revolucionou a maneira como nos comunicamos e socializamos, sendo um terreno particularmente fértil para a interação entre adolescentes. Nessa nova realidade, os relacionamentos românticos ganharam uma nova dimensão, muitas vezes se desenvolvendo predominantemente pela internet e redes sociais. Mas esse fenômeno cultural é motivo de preocupação entre especialistas em saúde mental, que apontam para possíveis repercussões emocionais, psicológicas e até físicas.

Os perigos dos namoros virtuais vão além das consequências emocionais, pois também podem representar ameaças físicas para os jovens que compartilham informações pessoais online. Foto: divulgação

Namoros virtuais têm perigos alarmantes

No universo digital, as conexões podem se formar com facilidade, mas elas carregam consigo uma série de implicações. Por um lado, a comunicação virtual pode proporcionar uma sensação de conforto e conexão, especialmente para os adolescentes, que muitas vezes acham mais fácil expressar seus sentimentos por meio das redes sociais. No entanto, essa interação digital também pode ter efeitos emocionais e psicológicos significativos.

Especialistas alertam que os perigos podem se estender além do domínio emocional. Jovens envolvidos em relacionamentos virtuais podem acabar compartilhando informações pessoais e importantes, potencialmente colocando sua segurança física em risco. Dessa forma, a internet pode se tornar um ambiente propício para a exploração e a manipulação de jovens desavisados.

A psicóloga clínica e hospitalar, Nília Brito, em entrevista ao Bnews, expressou preocupação com a maneira como as redes sociais estão influenciando o comportamento nos relacionamentos na última década. Ela aponta para a necessidade de entender que, embora as redes sociais possam ser um ponto de partida para relacionamentos, seja de amizade ou românticos, elas não fornecem um meio suficiente para conhecer verdadeiramente o caráter de uma pessoa.

Brito faz uma advertência adicional quando se trata de adolescentes, afirmando que a falta de discernimento associada à impulsividade característica dessa faixa etária pode tornar os relacionamentos online ainda mais arriscados. A necessidade de vivenciar experiências intensamente, típica dos adolescentes, pode torná-los cegos para os sinais de alerta que possam surgir.

Papel dos pais

O papel dos pais e responsáveis, neste contexto, é de suma importância. Brito sugere que eles devem estabelecer um ambiente de confiança, promovendo o diálogo e incentivando a comunicação aberta sobre os relacionamentos e sentimentos de seus filhos adolescentes. Dessa forma, eles poderiam se sentir mais confortáveis para compartilhar suas experiências online com os adultos responsáveis.

A exposição dos adolescentes a assédio e abuso emocional através das redes sociais é outro aspecto preocupante do fenômeno. Este tipo de experiência pode ter um impacto significativamente prejudicial na saúde mental e bem-estar do adolescente, agravando ainda mais a necessidade de monitoramento e orientação dos pais.

Portanto, é fundamental que os adolescentes e seus pais estejam cientes dos possíveis riscos inerentes aos relacionamentos online. Ao trabalharem juntos para promover interações saudáveis, estabelecer limites e incentivar a comunicação aberta e honesta tanto online quanto offline, é possível navegar neste ambiente digital complexo de forma mais segura e consciente.

