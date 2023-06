Não é de hoje que o Governo Federal busca possibilidades de melhoras para os brasileiros. Os aposentados e pensionistas do INSS possuem acesso a vários benefícios através do Cadastro Único. Entretanto, agora em conjunto com alguns bancos parceiros os aposentados e pensionistas do INSS terão direito a vários benefícios. Tudo isso através da Carteira do Beneficiário, uma parceria entre o INSS e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

INSS NOVA carteira digital oferece benefícios exclusivos para aposentados | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona a carteira digital?

Funciona como uma carteira de benefícios de algumas empresas. Na qual abre margem para se obter vários benefícios diferentes. Bem como em consultas médicas, entrada em shows e cinemas, seguros, viagens e muito mais. Tudo isso através de um único cartão. Para emitir é bem simples.

O beneficiário terá consigo a carteira do beneficiário, ao adentrar em lugares que aceitam a carteira como parte do pagamento ou entrada, basta apresentar a carteira e possivelmente os documentos de identificação. Há uma ampla variedade de possibilidades.

Não há nenhum gasto a mais, entretanto tudo irá ser decidido de acordo com o banco responsável. Tal como um cartão de crédito. Caso o banco responsável pelos pagamentos do beneficiário seja o Banco do Brasil, os benefícios serão X. Caso seja a Caixa Econômica Federal, os benefícios serão Y.

Leia mais: Apostadores, CUIDADO! Quais números jamais deve escolher na Mega-Sena

Quais são os benefícios da carteira?

Não é possível determinar todos os benefícios da Carteira do Beneficiário, visto que isso depende diretamente do banco responsável. Entretanto, as vantagens são padronizadas e há outras exclusivas. Dentre essas vantagens, há algumas que já foram citadas nas reuniões do novo benefício.

Desconto em clínicas;

Desconto em farmácias;

Desconto em shows e cinema;

Desconto em educação.

Sendo esses alguns dos vários benefícios. Sem contar a linha de crédito exclusiva que será dada aos beneficiários que têm acesso ao programa. Para emitir é necessário seguir poucos passos, sendo eles bem simples.

Qualquer beneficiário do INSS pode solicitar o cartão, não é necessário pagar nenhuma taxa a mais por isso. Veja o passo a passo de como deve ser feito para emitir a carteira do beneficiário.

Leia mais: Luz na ESCURIDÃO: inscritos do CadÚnico têm a chance de receber kit gratuito do governo

Como solicitar a carteira digital?

O processo de solicitação da carteira digital é bem simples. Deve ser feito através do aplicativo ou site Meu INSS. O passo a passo é simples e pode ser feito através de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Entre no site ou aplicativo Meu INSS;

Entre na opção de “Carteira do Beneficiário”;

Escolha uma foto e confirme os dados;

Clique em continuar.

Pronto. Feito isso, a carteira já estará disponível dentro do aplicativo. Podendo ser impressa caso queira. A carteira entrega aos beneficiários benefícios únicos e que estão diariamente sendo atualizados. Essa nova ferramenta bancária fortalece ainda mais o compromisso do Governo com os beneficiários do INSS.

Espera-se que até o fim do ano mais e mais novidades sejam lançadas e anunciadas aos brasileiros. Visto que tudo isso é uma iniciativa do INSS em conjunto com os órgãos bancários.