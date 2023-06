Novos benefícios aos segurados do INSS; saiba quais são e como solicitar

INSS tem novos benefícios – No universo de cidadãos brasileiros que têm direito aos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um anúncio recente do Ministério da Previdência trouxe novidades importantes. A apresentação da nova carteira virtual Meu INSS+ promete uma série de benefícios, além de servir como comprovante de identidade. A partir de agora, vamos detalhar essas inovações, que podem fazer uma grande diferença na vida de milhões de beneficiários do INSS.

Os beneficiários do INSS podem aproveitar os novos benefícios oferecidos pela carteira virtual Meu INSS+. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Conheça quais são os novos benefícios do INSS

Em alinhamento com o lançamento realizado pelo Ministério da Previdência, a Caixa Econômica Federal também decidiu buscar melhorias para serem oferecidas a aposentados e pensionistas do INSS. Um conjunto de planos especiais para cartões de crédito, seguros e contas-correntes passa a fazer parte da oferta da instituição bancária. Ademais, haverá uma série de benefícios que incluem descontos de até 75%.

Para compreender a extensão dessas vantagens, a Caixa esclareceu que todas serão organizadas em grupos e serviços específicos. Entre os destaques estão os benefícios relacionados aos Cartões Elo. Os titulares deste cartão poderão solicitar descontos que vão até 75% em compras em farmácias e 50% em ingressos de cinema, além da pipoca. Na categoria do Cartão Sim Elo, serão adicionados cinco benefícios adicionais, incluindo seguros e acesso ao Clube Elo Mania. Ainda, os clientes terão acesso ao Elo Flex, com uma série de vantagens adicionais.

Outra novidade é voltada para os beneficiários do INSS que utilizam o cartão de crédito da Caixa. O programa Dotz vai oferecer 100% de bônus nos pontos transferidos para ele, com um limite de 10.000 pontos. Esta é mais uma oportunidade para que os usuários acumulem benefícios e otimizem seus recursos.

Mais novidades

E as novidades não param por aí. A Caixa vai disponibilizar seguro residencial e seguro de vida sênior, além de isentar a taxa da cesta de serviços da conta-corrente por três meses. Essas medidas visam proporcionar maior segurança e economia para aposentados e pensionistas do INSS.

Quem estiver interessado em adquirir a nova carteira virtual deverá acessar o aplicativo do INSS e buscar pela opção “carteira do beneficiário”. O processo é simples e intuitivo: basta escolher uma foto para ser inserida na carteira e clicar em “ciente”, manifestando acordo com os termos. Após selecionar a opção “continuar”, a carteira estará disponível para utilização.

Por isso, a carteira virtual Meu INSS+ e as novas ofertas da Caixa Econômica Federal trazem uma série de melhorias e benefícios para aposentados e pensionistas do INSS. Esses avanços reforçam o compromisso do governo e das instituições financeiras com a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar financeiro desses brasileiros. Diante de tais avanços, é essencial que os beneficiários se mantenham informados e tirem o máximo proveito dessas oportunidades.

