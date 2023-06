Bomba! Pente-fino do Bolsa Família retira um número alarmante de beneficiários

Desde quando o programa Bolsa Família foi relançado no mês de março, começou a surgir novas regras e novos boatos, pois o programa está passando por um rigoroso processo de fiscalização, conhecido como pente-fino, tudo isso para garantir que o benefício seja pago somente para pessoas que realmente precisam.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com essa ação conseguiu cancelar aproximadamente 1,8 milhão de famílias entre o mês de janeiro e maio deste ano. Essa informação foi compartilhada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate á Fome através da lei de acesso à informação.

O programa Bolsa Família já paga para 21,2 milhões de famílias, isso terá uma redução de aproximadamente 400 mil famílias em relação ao mês de dezembro do ano de 2022.

pente-fino do Bolsa Família, Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio Brasil X Bolsa Família

Durante o ano 2021 no mês de novembro e mês de fevereiro de 2023, esse programa passou a ser chamado Auxílio Brasil, na época de Jair Bolsonaro, e desde quando o Lula passou a governar os beneficiários do programa estão preocupados, pois cadastros têm sido excluídos.

Em março, o nome voltou a se chamar Bolsa Família e junto com ele veio o pente-fino que conseguiu identificar irregularidades nos cadastros e mostram as pessoas que estão com problemas de elegibilidade.

Como fugir no pente-fino do Bolsa Família

Para que os beneficiários ficam elegíveis ao programa do Bolsa Família devem cumprir esses requisitos:

É necessário ter uma exigência na frequência escolar com as crianças e adolescentes entre 4 a 17 anos que precisam ter uma frequência mínima nas escolas.

Pré-natal para todas as gestantes beneficiárias do programa. É necessário ter um acompanhamento pré-natal para garantir a saúde da mãe e a saúde do bebê.

Acompanhamento nutricional também é um dos requisitos com crianças de 0 a 6 anos de idade precisam passar por um acompanhamento nutricional, que vai incluir a medição de peso e altura.

É necessário ter manutenção do caderno de vacinação, todas as famílias precisam manter esse caderno em dia das crianças.

Veja também: Pente-fino do Gmail: Google deletará MUITA gente; veja a lista

Pente-fino do Bolsa Família

O programa Bolsa Família está bloqueando os cadastrados que tem irregularidades, e se caso o seu foi alvo é preciso ir até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar o cadastro e por fim ter o cadastro de volta.

Veja também: Susto no Bolsa Família: pente fino do governo pode deixar famílias sem pagamento