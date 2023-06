Revisão da Vida Toda do INSS: notícia recente assusta brasileiros

Um tema que definitivamente tem sido muito debatido nos últimos anos no Brasil é aquele voltado para a possibilidade de ser feita a Revisão da Vida Toda sobre o cálculo da pensão ou da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa revisão consiste em nada mais do que a inclusão, sobre o valor calculado, de todas as contribuições que foram feitas para a Previdência Social antes que o fator previdenciário fosse implantado, o que definitivamente pode resultar no pagamento de uma quantia muito mais atrativa para o cidadão beneficiário.

Em resumo, a Revisão da Vida Toda dá ao segurado a chance de ter um cálculo muito mais justo e de acordo com as contribuições previdenciárias que ele fez. Afinal, na maioria das vezes, quando considera-se somente aquelas contribuições realizadas a partir do momento em que houve a implementação do citado fator previdenciário, o valor a ser recebido como benefício pode acabar sendo reduzido, prejudicando as pessoas que fizeram contribuições significativas antes da mudança em si.

Desta forma, incluindo de fato todas as contribuições, a Revisão da Vida Toda acaba por valorizar o comprometimento e o esforço que os trabalhadores tiveram no decorrer dos anos.

E, embora o próprio Instituto tenha solicitado para o STF (Supremo Tribunal Federal) que esse tipo de revisão seja suspenso, vale frisar que os contribuintes interessados no cálculo podem fazer o encaminhamento de suas ações.

Porém, deve-se também compreender que a existência dessas ações e o andamento das mesmas não servem exatamente como garantia de que haverá o pagamento de indenizações ou de que o valor do benefício seja mudado.

Outros detalhes para esse assunto que tanto interessa aos aposentados e pensionistas podem ser conferidos abaixo.

Relembrando do que se trata a Revisão da Vida Toda

Explicando da forma mais simples possível, a Revisão da Vida Toda nada mais é do que uma espécie de ação judicial, que tem por objetivo alterar o cálculo da pensão ou da aposentadoria, de modo a considerar exatamente todas aquelas contribuições que o segurado fez no decorrer da sua vida. Até mesmo aquelas feitas antes do fator previdenciário passar a existir, em 1999.

Ou seja: seu objetivo é dar ao beneficiário a chance de receber um benefício mais justo, que esteja condizente a todas as contribuições já feitas.

No que diz respeito ao pedido para que a Revisão da Vida Toda seja suspensa

A AGU (Advocacia-Geral da União) recentemente solicitou diretamente ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão da Revisão da Vida Toda no formato em que ela funciona hoje. E o argumento que foi apresentado diz respeito ao fato de que a aplicação dessa revisão de forma retroativa pode afetar negativamente as contas da Previdência Social.

Porém, é importante ressaltar que tal solicitação ainda está sendo analisada pelo STF. Logo, enquanto não existe uma decisão, os processos ligados à revisão seguem autorizados e válidos.

Os beneficiários que desejam um novo cálculo, portanto, podem entrar com uma ação judicial, contando com a ajuda de um bom advogado que atue com direito previdenciário.

