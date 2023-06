Mês de SORTE: Bolsa Família oferece VALORES EXTRAS

Novos valores no Bolsa Família? No mês de junho, beneficiários do Bolsa Família terão motivos extras para prestar atenção nas suas contas: um valor adicional de R$ 50 será incluído ao benefício, graças à introdução do BVF (Benefício Variável Familiar) pelo governo federal. Esse novo adicional chegará às mãos das famílias com gestantes e crianças a partir de sete anos ou adolescentes entre 12 e 18 anos, começando na segunda quinzena do mês.

Valores adicionais no Bolsa Família

Esse incremento de R$ 50 vem para engrossar o valor já familiar de R$ 600 pago aos beneficiários pelo programa governamental. Desta forma, será visto um acúmulo de valores na conta dos beneficiários, reforçando o auxílio às famílias em um momento de crise.

A implementação do BVF segue a introdução do Benefício de Primeira Infância, que desde março está adicionando um montante extra de R$ 150 ao orçamento familiar. Esse benefício, porém, é direcionado especificamente a núcleos familiares com crianças de até sete anos. A partir do dia 19 de junho, o Benefício Variável Familiar começará a ser distribuído para outros grupos que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo.

A natureza variável do BVF permite uma flexibilidade na distribuição, pois o valor é ajustado conforme a composição de cada família. O benefício é dividido em três modalidades: o Benefício Variável Familiar Criança é destinado a menores entre sete e doze anos; o Benefício Variável Familiar Adolescente, voltado para jovens entre 12 e 17 anos; e o Benefício Variável Familiar Gestante, focado em dar suporte às gestantes e lactantes.

Como se inscrever no BVF

Os interessados em se inscrever para receber o BVF, que se considerem aptos a cumprir os requisitos estabelecidos pelo programa, podem realizar sua inscrição em qualquer ponto de atendimento da assistência social em seu município. A inclusão desses novos beneficiários dependerá da comprovação de elegibilidade segundo as normas do programa.

Os pagamentos desse benefício extra começarão a ser feitos a partir do dia 19 de junho, e seguirão uma programação estabelecida com base no último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Assim, aqueles com NIS terminado em 1 receberão o pagamento no dia 19 de junho, os com final 2 no dia 20, e assim por diante, até o dia 30 de junho, quando os beneficiários com NIS terminado em 0 receberão o pagamento.

A inclusão desse adicional de R$ 50 ao Bolsa Família representa um alento para as famílias brasileiras que enfrentam dificuldades financeiras agravadas pelo cenário atual. Essa medida faz parte do esforço do governo federal em fortalecer os programas de assistência social, visando atenuar as desigualdades e oferecer suporte aos mais vulneráveis. A partir de agora, beneficiários do Bolsa Família terão ainda mais motivos para se manterem atentos à chegada de seus benefícios.

