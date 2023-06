Governo garante descontos especiais nos 10 carros MAIS BARATOS do Brasil; veja quais

Carros mais baratos em 2023 – No ambiente automobilístico brasileiro, a redução de preços na indústria tem sido o tema quente, graças à Medida Provisória 1.175. Esta movimentação governamental impulsionou as fabricantes a reduzirem os preços de quase 90 versões de dezenas de modelos. Uma onda de descontos varreu o mercado, com alguns ultrapassando a marca de R$ 10 mil. Os motivos por trás desses cortes radicais não são apenas os incentivos governamentais, mas também uma decisão estratégica das marcas de reduzir suas margens de lucro para tornar as novas tabelas de preços mais atraentes.

Os fabricantes baixaram os preços dos carros, tornando-os mais baratos após a Medida Provisória 1.175. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Quais carros ficaram mais baratos?

Fiat e Renault, as fabricantes dos dois carros mais acessíveis do país, tomaram a dianteira. Em resposta à redução de R$ 8 mil prevista na MP, ambas decidiram adicionar um desconto extra de R$ 2 mil aos preços do Mobi e do Kwid, respectivamente. Seguindo essa tendência, Peugeot, Citroën e Hyundai também aplicaram a mesma estratégia com seus modelos 208, C3 e HB20, respectivamente.

Em meio a essas reduções significativas, a Autoesporte publicou uma lista dos 10 carros mais baratos do Brasil em junho de 2023, considerando os novos preços após a aplicação do programa de incentivo à indústria automotiva. Vale salientar que os preços citados são referentes às tabelas públicas das fabricantes, sem levar em conta os preços praticados na Zona Franca de Manaus e na Paraíba.

Liderando o ranking, temos o Renault Kwid Zen e o Fiat Mobi Like, ambos com preço de R$ 58.990. Na tabela do mês anterior, o Kwid Zen custava exatamente R$ 10 mil a mais. O bônus oferecido pela Renault, combinado com o desconto do governo, resultou na redução total de R$ 10 mil. O Mobi, por sua vez, apesar de ter um consumo maior que o Kwid, recebeu o mesmo desconto do governo e também teve R$ 2 mil retirados do preço pela Fiat, igualando-se ao seu concorrente francês em termos de custo.

Citroën C3 Live e Peugeot 208 Like compartilham o terceiro lugar na lista, com preços reduzidos para R$ 62.990. A nova geração do C3 conseguiu um desconto total de R$ 10 mil, enquanto o 208, que é produzido na Argentina e, portanto, beneficiado pela MP, teve uma queda de até R$ 26.300 no preço em relação à tabela anterior.

Mais modelos

No quinto lugar, temos o Fiat Argo 1.0 e o Hyundai HB20 Sense, ambos com um preço de venda de R$ 69.990. A Fiat apresenta três modelos no ranking, com o Argo sendo o segundo mais barato da sua gama. O HB20, por outro lado, teve uma redução de R$ 12.300 em relação ao preço do mês passado, mas manteve sua posição no ranking.

Na sétima posição do ranking, o Fiat Cronos é oferecido por R$ 71.990, um valor R$ 13.200 mais barato que antes, graças à MP. A versão de base do Volkswagen Polo Track caiu para R$ 74.990, um desconto de R$ 7.290 em comparação à tabela anterior. Em seguida, o Renault Stepway é vendido a R$ 75.990, representando um corte de R$ 4 mil no preço.

Finalmente, o Chevrolet Onix 1.0, com um preço de R$ 78.390, fecha a lista dos 10 carros mais baratos no Brasil em junho de 2023. Surpreendentemente, a Chevrolet optou por não oferecer qualquer desconto adicional além dos R$ 6 mil previstos no programa do governo.

A queda nos preços dos carros é, sem dúvida, um estímulo bem-vindo para os consumidores. Contudo, vale a pena observar que a qualidade dos modelos e suas características também devem ser consideradas ao fazer uma escolha de compra. O incentivo à indústria automotiva pode ser um impulsionador do mercado, mas, no final, é a satisfação do cliente que determinará o sucesso a longo prazo desses esforços.

