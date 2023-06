Quais serão os carros MAIS BARATOS com novo programa de Lula?

Carros estão mais baratos em 2023 – A aquisição de um veículo, um sonho almejado por muitos brasileiros, tem se tornado mais acessível graças a uma recente Medida Provisória (MP) do governo federal, lançada para tornar o automóvel popular mais barato. Com incentivos que beneficiam veículos de até R$ 120 mil, o governo espera que cerca de 110 mil novos veículos encontrem seus proprietários em breve.

Carros ficam mais baratos com medida do Governo

Em 6 de junho, o governo federal deu um passo significativo para tornar esse sonho uma realidade, publicando a MP que institui uma série de incentivos para a compra de carros. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indicam que essa iniciativa já está surtindo efeito. A produção de veículos automotores, incluindo carros, caminhões e ônibus, apresentou um aumento significativo em maio em relação ao mês anterior.

A Anfavea constatou que a produção de veículos teve um salto impressionante de 27,4% em maio. Comparando-se com maio do ano anterior, o crescimento foi de 10,7%. Com o auxílio da MP, as montadoras se comprometeram a reduzir o valor dos veículos em até R$ 8 mil, com descontos custeados pelo governo federal. O montante total liberado, incluindo os incentivos para a venda de veículos de transporte, alcançou a marca de R$ 1,5 bilhão.

Para os consumidores interessados em adquirir um carro novo a preço popular, o momento para aproveitar os descontos é agora. A oferta é válida pelos próximos quatro meses ou até que os recursos destinados a esses descontos se esgotem. Para veículos de passeio, o incentivo foi limitado a R$ 500 milhões, e a Anfavea projeta que essas reduções provavelmente se esgotarão em cerca de 45 dias.

Então, como funcionam esses descontos? Quando o cliente chega à concessionária, o veículo já deve estar com o preço atualizado. É importante lembrar que os descontos podem chegar a R$ 8 mil, mas são aplicados apenas a veículos cujo preço de mercado não ultrapasse R$ 120 mil. As montadoras calculam essas reduções por meio de um sistema de pontos, baseado em quatro critérios por modelo: fonte de energia, consumo energético, preço do automóvel e densidade produtiva, que inclui a percentagem de peças de produção nacional. Os veículos que acumulam mais de 90 pontos se beneficiarão dos maiores descontos, enquanto os que acumulam menos de 69 pontos receberão descontos menores.

Os descontos são divididos em sete faixas, variando de R$ 2 mil a R$ 8 mil, dependendo da pontuação acumulada pelo veículo. Essa pontuação é determinada com base na fonte de energia do veículo, no consumo energético, no preço e na densidade produtiva. Dessa forma, o cliente pode compreender o desconto aplicado antes de fazer a compra.

Descontos

A boa notícia é que várias montadoras estão operando no Brasil e, além dos descontos oferecidos pelo governo, muitas estão lançando seus próprios incentivos. Isso visa reduzir os custos e permitir que os modelos possam alcançar valores abaixo de R$ 120 mil, tornando-os elegíveis para o programa do governo.

Essa tendência também tem implicações para o mercado de veículos seminovos. Com a possibilidade de adquirir um carro zero quilômetro, especialistas preveem que os preços dos veículos seminovos também deverão cair em um efeito dominó. No entanto, essa mudança provavelmente só será sentida nos próximos meses.

Quanto aos carros mais baratos disponíveis atualmente, os preços variam de acordo com a marca e o modelo. Entre as opções mais acessíveis estão o Fiat Mobi Like, por R$ 58.990,00, o Renault Kwid Zen, também por R$ 58.990,00, e o Citroën C3 1.0 Live, por R$ 62.990,00. No extremo mais alto da faixa de preço, encontramos o Chevrolet Onix 1.0 Manual por R$ 78.390,00. Portanto, a variedade e a disponibilidade estão ao favor do consumidor, tornando este o momento ideal para quem busca realizar o sonho de possuir um carro.

