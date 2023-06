Carro usado TAMBÉM está mais barato no Brasil?

Carro usado mais barato – O governo federal brasileiro recentemente anunciou medidas com o objetivo de reduzir os preços dos veículos novos que custam até R$ 120 mil. De acordo com especialistas do setor automotivo, estas medidas poderão fomentar a competitividade do mercado e resultar em uma diminuição considerável nos preços dos carros seminovos, que têm até três anos de uso.

Especialistas afirmam que a proposta de redução de preços beneficia tanto o carro novo como o usado, tornando-o mais barato. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Carro usado também ficará mais barato

O plano do governo inclui um desconto entre R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço final dos carros novos, além de subsídios para redução do preço de caminhões e ônibus. O governo reservou um total de R$ 1,5 bilhão para financiar este programa, cuja validade é de quatro meses.

Veja também: ABAIXOU MESMO! Carro zero por R$ 58.990 já pode ser encontrado

No entanto, a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) expressou suas dúvidas em relação à proposta. A Fenauto argumenta que há barreiras na medida que podem virtualmente anular seus efeitos, tanto nos preços dos carros seminovos quanto nos usados, que são aqueles com mais de três anos de uso.

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, explicou que o desconto máximo será aplicado aos carros que preenchem certos critérios. Os carros devem ser mais acessíveis (portanto, mais baratos), devem ter menos impacto no meio ambiente (portanto, menos poluentes) e devem ter uma alta densidade industrial, o que significa que a maior parte de seus componentes devem ser produzidos no Brasil.

Especialistas do setor, entrevistados pelo g1, opinam que as medidas do governo provavelmente impactarão mais a categoria dos carros seminovos. Sant Clair de Castro Jr., CEO da Mobiauto, acredita que os preços dos carros seminovos sofrerão mais com o efeito dominó provocado pela medida, seguidos pelos carros usados. Segundo ele, uma vez que o preço dos carros novos cai, há uma pressão sobre o preço dos seminovos, que por sua vez pressiona o preço dos carros usados.

Lucas Foratto, economista do Data OLX Autos, concorda com a projeção de Sant Clair. Foratto ainda salienta que uma das possíveis consequências dos descontos nos carros novos poderá ser a migração progressiva dos compradores. Por exemplo, aqueles que estavam pensando em comprar um carro seminovo poderão agora considerar a compra de um carro novo, enquanto aqueles que estavam pensando em comprar um carro usado poderão optar por um seminovo. Ambos os especialistas concordam que a redução nos preços dos veículos deve impactar não apenas os carros usados e seminovos de um modelo que ainda é fabricado, mas também aqueles que já foram descontinuados.

Sant Clair sugere que os reflexos nos preços dos seminovos e usados podem ser percebidos rapidamente, desde que haja uma compreensão geral do mercado sobre a medida. Assim que essa compreensão for estabelecida, os preços dos carros novos devem começar a ter efeito e influenciar todo o mercado de carros usados e seminovos. No entanto, ele também menciona que pode haver uma certa hesitação entre compradores e vendedores devido ao caráter temporário da medida.

Adaptação do mercado

Por outro lado, Lucas Foratto, do Data OLX Autos, acredita que o processo de adaptação do mercado pode ser mais lento. Ele sugere que é improvável que o mercado esteja totalmente ajustado até o final do prazo da medida. Durante esse tempo, o mercado estará em constante mudança e adaptação.

O impacto da medida também poderá variar regionalmente, dependendo da oferta e demanda de certos modelos de carros. Por exemplo, se um modelo específico for abundantemente ofertado no estado de São Paulo, é provável que ele seja mais impactado pela medida do que em regiões com menor oferta desse modelo.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, expressou sua frustração com a medida do governo. Segundo ele, o programa não terá impactos significativos no mercado de usados e seminovos devido aos limites orçamentários e temporais. Ele argumenta que medidas de estímulo ao crédito seriam mais eficazes para o mercado automotivo.

Enfim, embora a medida do governo tenha potencial para impactar o mercado de carros seminovos e usados, a eficácia final dependerá de vários fatores, incluindo a capacidade de adaptação do mercado, a oferta e demanda de certos modelos de carros e o comportamento dos compradores em resposta à medida.

Veja também: Aviso: PÉSSIMA notícia para todos que querem comprar ou trocar de carro