Este é o TRUQUE para pagar menos no carro popular: economia de R$ 2 mil a R$ 8 mil

Quem tem família grande ou simplesmente prefere um veículo de quatro rodas a um de duas, pode começar a comemorar! Pois o governo anunciou que pelos próximos 120 dias, efetuar a compra de um carro popular pode ficar barato aos brasileiros, com descontos que vão desde R$ 2 mil a R$ 8 mil, confira quais os critérios para conseguir a redução no valor e como comprar seu carro novo hoje mesmo.

carro popular está mais barato. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é um carro popular?

Basicamente, um carro popular é aquele fabricado já com o propósito de atender as pessoas com um menor poder aquisitivo, isto é, seu preço é bastante acessível e consegue atender milhões de pessoas. Contudo, em relação a outros veículos, eles são mais simples.

Como o principal objetivo é transportar pessoas, suas características estéticas tendem a ficar em segundo plano, sempre priorizando sua eficácia. Mas mesmo assim, na maioria das vezes os seus motores possuem um menor tamanho e potência.

Lembrando que o critério ‘carro popular’ pode mudar a depender da região em questão. Mas no geral, eles são usados para viagens curtas e tarefas do cotidiano.

Geraldo Alckmin promete descontos de até R$ 8 mil

De acordo com o Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pelos próximos 4 meses, os carros populares irão apresentar um super desconto de até R$ 8 mil, lembrando que o desconto mínimo será de R$ 2 mil, isto é, não importa a pessoa, o desconto haverá.

Além disso, após pedidos do setor, também há a previsão de descontos para ônibus e caminhões, por sua vez, eles irão variar de R$ 36,6 mil a R$ 99,4.

Para participarem do programa, o Governo usou alguns critérios, a saber:

Preço inferior;

Fator ambiental, isto é, emitem menos poluentes;

Geração de empregos.

Após a análise feita nos três fatores citados, 20 marcas foram inseridas para participarem do programa em questão.

Como irá funcionar o desconto para ônibus e caminhões?

Ônibus e caminhões obtiveram uma alta demanda nos últimos anos, pois os veículos podem se tornar uma fonte de renda para o seu dono. Os descontos nas categorias em questão, vão variar, a depender do tamanho do veículo, e será usado para incentivar a renovação da frota com mais de duas décadas.

Os Micro-ônibus e caminhões pequenos, devem receber desconto de R$ 36,6 mil, ao passo que ônibus e caminhões ‘normais’, devem ter desconto de R$ 99,4 mil. Nesses casos, o grau de poluição do veículo também será analisado.

Lembrando, que para ter direito ao desconto, o motorista precisa enviar o antigo veículo (com mais de 20 anos de fabricação) para a reciclagem. Pois o desconto será cedido apenas com um documento comprovando que o antigo veículo foi para o desmonte. Além disso, o valor que foi pago no antigo veículo, já entra no desconto. Por exemplo, se o desconto fosse de R$ 10 mil de um modo geral, mas o antigo veículo foi vendido por R$ 4 mil, o valor que o governo iria dar de desconto real seria de apenas R$ 6 mil.