Você não está vendo uma ilusão! São quase 60 mil vagas em concursos

Concursos com vagas abertas – Neste mês de junho, mais de 59 mil oportunidades de emprego estão sendo oferecidas por todo o Brasil através de concursos públicos. Candidatos de todas as áreas profissionais e níveis de escolaridade têm a chance de melhorar suas vidas profissionais e garantir estabilidade. Vagas em grande número e altas remunerações são destaques dentre as oportunidades.

Os concursos públicos abertos oferecem milhares de vagas em diversas áreas, abrindo oportunidades para os candidatos com o nome sujo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Vagas em concursos públicos

Um panorama geral mostra que a Secretaria de Educação de Minas Gerais lidera em número de vagas, com um total de 19.878 postos abertos. Por outro lado, os concursandos que buscam altas remunerações podem se interessar pelo concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ), cujo salário mensal chega a expressivos R$ 33,9 mil.

É importante ressaltar que os campos da educação e saúde são os que oferecem a maior quantidade de vagas, seguidos por oportunidades no setor de segurança pública. Nesse último, destacam-se vagas para a polícia militar, guarda civil municipal e até mesmo nas forças armadas. A maior parte dessas vagas está concentrada na região Sudeste do país, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Focando nas prefeituras e câmaras municipais, muitas delas estão com concursos públicos abertos. São exemplos disso as prefeituras de Itabirito (MG), Itu (SP), Cunha (SP), Carapicuíba (SP) e São Domingos do Prata (MG), que juntas oferecem mais de 700 vagas. Há também um grande número de vagas em cidades como Porangatu (GO), Passa Tempo (MG), Santo André (SP) e São Carlos (SP). Já a cidade do Rio de Janeiro tem 18 vagas abertas pela prefeitura local e a Câmara de Lages (SC) também está com dois postos disponíveis.

Cidades como Araxá (MG), Santos (SP), Rio Grande da Serra (SP), Rio de Janeiro (RJ), Rio Branco (AC), São Lourenço (MG), São José do Rio Preto (SP) e Louveira (SP) possuem centenas de vagas. Destaque também para Boa Vista (RR) e Rio Verde (GO), cada uma com mais de mil oportunidades abertas. Outras cidades como Belford Roxo (RJ), Abadia de Goiás (GO), Formosa (CE) e Maracanaú (CE) também estão com um número significativo de vagas.

No âmbito das autarquias e órgãos públicos, podemos destacar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que está com um concurso aberto para cadastro reserva. Outros concursos abertos incluem o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren PI), a Empresa Municipal de Informática de Recife (Emprel Recife) e o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Bahia (Crefito 7 Bahia). A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e a Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) também estão com um grande número de vagas abertas.

Outras oportunidades

A segurança pública também está com um grande número de vagas abertas em concursos, incluindo as polícias militares do Acre, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Além disso, as Forças Armadas têm vagas na Marinha e no Exército. No primeiro caso, há vagas para Praças da Armada e Praças, enquanto o Exército oferece vagas em diversas áreas.

Por fim, diversas universidades e centros universitários também estão com concursos abertos. Entre elas, a Universidade Federal do ABC (UFABC), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Estadual do Piauí (UESPI), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Dessa forma, são mais de 59 mil vagas distribuídas em todos os cantos do país, contemplando uma grande diversidade de áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são inúmeras e este pode ser o momento ideal para quem busca um novo desafio profissional. Não perca tempo e corra atrás do seu futuro.

