OPORTUNIDADE: 30 cursos gratuitos no Senado para colocar no currículo

Não é de hoje que as pessoas são selecionadas por suas capacidades pessoais. Na Grécia antiga, era destaque na sociedade aquele que tinham uma boa oratória. Posteriormente na Roma, era destaque na sociedade aquele que tinha um bom preparo físico. Em nossos dias não é diferente: é destaque em nossa sociedade aquele que tem o currículo mais bem preparado. Isto é: com cursos e capacitações. Até então, era algo difícil e caro: com o advento da internet isso se tornou cada vez mais simples. Veja abaixo os cursos gratuitos oferecidos pelo Senado.

Senado oferece cursos gratuitos aos brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cursos gratuitos Senado

A fim de melhorar o currículo dos brasileiros o Senado está disponibilizando vários cursos gratuitos a fim de que os interessados se capacitem em mais de 30 áreas diferentes. Os cursos são voltados para todas as pessoas e possuem inúmeras áreas de interesse.

Bem como cursos de imersão na política, legislação sobre o Mercosul, administração pública, etc. Para obter acesso aos cursos é necessário apenas realizar o cadastro no site oficial. Veja como é simples.

Pesquise no Google: “Saberes Senado”;

Clique em Nova Conta;

Preencha o seu CPF e demais informações pessoais;

Crie uma senha e pronto.

Após criar a conta, o usuário terá acesso a todos os cursos ofertados pelo Senado Federal. É válido lembrar que por mais que todos possam participar, há uma pequena restrição.

Nos cursos com tutoria, é necessário que hajam vagas disponíveis. Caso contrário, os interessados ficarão na lista de espera até que surjam outras vagas disponíveis.

Veja a lista de cursos

Portanto, em contraste com outras entidas que ofertam cursos gratuitos, os do Senado são todos focados na área de humanas. Fugindo totalmente de outros ramos como exatas e tecnologia. Veja a lista de cursos abaixo e se surpreenda!

Assédio moral e sexual no trabalho

Cerimonial no ambiente legislativo

Conhecendo o novo acordo ortográfico

Desenvolvimento de equipes

Dialogando sobre a Lei Maria da Penha

Direito Administrativo para gestantes no setor público

Doutrina política – Liberalismo

Doutrina política – novas esquerdas

Doutrina política: social – democracia

Doutrina política – socialismo

Estado e organização da sociedade civil

Ética e Administração Pública

Excelência no atendimento

Fundamentos da integração regional – o Mercosul

Gestão estratégica com foco na Administração Pública

Introdução ao controle interno

Introdução ao Direito Constitucional

Introdução ao Direito do Consumidor

Introdução ao Orçamento Público

Lei de Acesso à Informação

O Poder Legislativo

O Poder Legislativo Municipal no Brasil

Ouvidoria na Administração Pública

Ouvidoria no ambiente Legislativo municipal

Política contemporânea

Processo Legislativo Federal

Processo Legislativo regimental

Relações Internacionais: teoria e história

Siga Brasil relatórios

Transparência Legislativa

As inscrições estão abertas por tempo indeterminado. Haja vista que tudo indica que devem ser encerradas no fim deste mês. Por enquanto, todas as pessoas podem participar dos cursos ofertados.