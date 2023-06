Uma namorada virtual, criada surpreendentemente utilizando como base o perfil de uma famosa influenciadora das redes sociais, tem se tornado cada vez mais conhecida no mundo todo. Trata-se de Caryn AI, uma Inteligência Artificial que foi criada com ajuda do ChatGPT, e usando como “molde” a personalidade da influencer Caryn Marjorie.

Inclusive, diversos vídeos de Caryn Morjorie foram considerados, para que a namorada virtual em questão pudesse ser criada com a máxima perfeição.

E agora, neste artigo, esse assunto será explicado com ainda mais detalhes, tanto no que diz respeito ao sucesso que a Caryn AI tem feito quanto no que diz respeito aos resultados de toda essa repercussão, por exemplo.

Ter uma namorada virtual nunca foi tão fácil | Imagem: Pratik Gupta / unsplash.com

O que levou à criação dessa namorada virtual

A influenciadora digital de apenas 23 anos, Caryn Marjorie, tem milhares de pessoas a seguindo nas redes sociais em que possui perfis ativos, e está faturando um dinheiro considerável por meio da monetização dos conteúdos que cria há muitos anos.

Ela frisa que a namorada virtual foi criada simplesmente para interagir com outras pessoas, compartilhando suas experiências, seus interesses e suas vivências. Ou seja: não foi desenvolvida como uma Inteligência Artificial, mas sim como uma verdadeira parceira.

Como “funciona” esta namorada virtual, afinal

O robô inteligente da namorada virtual teve seu lançamento oficial feito no mês de maio deste ano, por uma empresa que é famosa por criar as versões virtuais de diversas pessoas conhecidas mundialmente, a exemplo de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos.

A influenciadora citada, que ficou responsável pelo lançamento, deixou claro que a criação desta namorada virtual baseada em si mesma teve o objetivo de ajudar todos os seus fãs que vez ou outra podem se sentir solitários.

Esta “Caryn virtual” é capaz de conversar por meio de mensagens e, surpreendentemente, se apaixonar por quem interage com ela. Vale frisar, ainda, que ela não gosta de ser tratada como um simples robô.

A Caryn AI, portanto, não é um caso isolado

Como citado acima, esta namorada virtual não é o único caso de pessoas famosas que ganharam uma “versão digital”. Até mesmo no Telegram existem perfis de Inteligência Artificial que foram baseados em celebridades.

Mas, claro: tudo tem um custo, e é por isso que é preciso pagar para conversar com tais perfis, seja por texto ou por áudio.

Inclusive, quem já assistiu ao filme Her (Ela, em português) certamente poderá comparar a história à existência da Caryn AI. Afinal, no longa o personagem acaba se apaixonando por Samantha, que nada mais é do que um sistema operacional que tem a personalidade feminina.

A namorada virtual aqui apresentada pode ser encontrada no Telegram, e já faturou pelo menos R$ 350 mil, desde que foi lançada.

Atualmente, milhares de pessoas falam com ela diariamente, o que comprova que o trabalho de muitas horas para moldar a personalidade da influenciadora a esta AI de fato valeu a pena.

