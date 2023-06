Novo concorrente do Twitter: Facebook revela detalhes e fotos

Facebook vai lançar um ‘novo Twitter’? A gigante da tecnologia, Meta, que anteriormente era conhecida como Facebook, se prepara para lançar um novo aplicativo com o objetivo de rivalizar diretamente com o Twitter. O novo projeto, que foi revelado em uma reunião geral da empresa na quinta-feira (8), está gerando grande expectativa tanto dentro quanto fora da organização.

A novidade foi compartilhada pelo diretor de produtos da Meta, Chris Cox, que definiu o aplicativo como “uma resposta ao Twitter”. Essa definição aponta para uma possível competição acirrada entre as duas plataformas sociais. Cox destacou que a Meta tem ouvido muitos criadores e personalidades públicas que expressaram o desejo de experimentar uma rede social “gerida de maneira sensata”, uma possível referência ao recente descontentamento com o gerenciamento do Twitter sob o comando do empresário Elon Musk.

Com grandes expectativas para o lançamento do novo aplicativo, a Meta está em conversas avançadas com personalidades famosas, como a apresentadora Oprah Winfrey e até mesmo o atual Dalai Lama. A esperança é que essas personalidades se comprometam a utilizar o aplicativo, impulsionando seu lançamento e adoção entre os usuários. De acordo com Cox, a empresa pretende lançar o aplicativo “assim que possível”. Atualmente, a plataforma é internamente conhecida pelo codinome Projeto 92.

O Projeto 92 será construído com base no Instagram e integrado ao ActivityPub, um protocolo de mídia social descentralizado. Essa configuração permitirá, teoricamente, que os usuários da nova plataforma migrem suas contas e seguidores para outros aplicativos que suportem o protocolo ActivityPub, o que também inclui o Mastodon.

O novo aplicativo utilizará o sistema de contas do Instagram para preencher automaticamente as informações dos usuários. Fontes do The Verge, que tiveram acesso a documentos internos da Meta, sugerem que o nome oficial da nova rede social, que está sendo posicionada como uma rival direta do Twitter, pode ser Threads.

Segundo Cox, a Meta pretende que o Projeto 92 seja sinônimo de “segurança, facilidade de uso e confiabilidade”, proporcionando aos criadores um “lugar estável para construir e aumentar seu público”. Essa ênfase sugere que a empresa está focada em proporcionar uma experiência positiva e enriquecedora para os usuários, além de ser uma plataforma atraente para criadores de conteúdo.

Enquanto se prepara para lançar o novo aplicativo, a Meta também tem se concentrado em aprimorar suas capacidades em inteligência artificial (IA). As novas iniciativas incluem a criação de “agentes” de IA baseados em Modelo de Linguagem (LLM, na sigla em inglês) com personalidades ou habilidades exclusivas para Messenger e WhatsApp. Além disso, a empresa está desenvolvendo um recurso que permite aos usuários do Instagram modificar suas imagens usando comandos de texto, que podem então ser compartilhados através de Stories.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, também compartilhou planos para IA generativa direcionada aos funcionários, incluindo o Metamate, um assistente de produtividade que coleta informações de fontes internas para realizar tarefas a pedido dos colaboradores. Essas inovações mostram que a Meta está olhando além do lançamento do Projeto 92 e planejando o futuro da empresa, tanto interna quanto externamente. Com uma combinação de novas plataformas, inovações em IA e uma abordagem focada na experiência do usuário, a Meta está bem posicionada para enfrentar seus concorrentes e continuar a se destacar no setor de tecnologia.

