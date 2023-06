Cotas dos Pis/Pasep: passo a passo de como sacar o dinheiro “parado”

Quer sacar o Pis/Pasep em 2023? Funcionários do setor público e privado que trabalharam entre 1971 e 1988, têm motivos para comemorar, pois a Caixa Econômica Federal se prepara para pagar R$ 25,4 bilhões em cotas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O benefício, que estará disponível para retirada até 5 de agosto, pode ser acessado por um total estimado de 10,5 milhões de beneficiários.

Os trabalhadores que possuem saldo do PIS/PASEP podem sacar os valores disponíveis diretamente pelo aplicativo do FGTS, sem precisar comparecer a uma agência bancária. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Veja como sacar seu Pis/Pasep

As cotas do PIS/PASEP são fundos criados pelo governo federal com o objetivo de integrar os funcionários na vida e no desenvolvimento das empresas, promovendo melhor distribuição da renda. Os valores podem ser retirados por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), facilitando o processo e tornando-o mais prático, sem a necessidade de comparecimento presencial em uma agência bancária.

O montante está disponível para todos que trabalharam de carteira assinada durante o período estipulado, tanto no setor público quanto privado, e que ainda não fizeram a retirada do dinheiro. Vale ressaltar que os herdeiros também têm direito ao saque dos valores. Segundo a instituição bancária, aqueles que não realizarem a retirada do dinheiro até o prazo de 5 anos, estipulado por lei, terão o valor encaminhado para ser incorporado ao Tesouro Nacional, sem mais possibilidades de resgate.

Para realizar a consulta e o saque dos valores, os beneficiários devem acessar o aplicativo do FGTS. Ao abrir o aplicativo, é necessário criar uma senha para os que estão acessando pela primeira vez. Posteriormente, deve-se clicar em “Entrar no aplicativo”. Uma mensagem aparecerá: “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão”, e o usuário deve selecionar “Continuar”. Com o CPF em mãos, o beneficiário deve digitá-lo e clicar em “Próximo”, seguido da senha de acesso. Em caso de esquecimento da senha, há uma opção para recuperá-la.

Informações no app

Com o acesso garantido ao aplicativo, o beneficiário poderá visualizar informações sobre seu saldo disponível para saque. Ao clicar em “Você possui saque disponível”, o usuário deve selecionar “Solicitar o saque do PIS/PASEP”. O próximo passo é decidir a forma de saque preferida, seja crédito em conta ou retirada presencial dos valores. Após verificar se os dados estão corretos, a opção “Confirmar saque” deve ser escolhida.

Assim, o saldo pode ser depositado diretamente na conta bancária mais utilizada pelo beneficiário, sem nenhum custo adicional. É fundamental reforçar essa informação, uma vez que existem fraudes em que golpistas solicitam dinheiro em troca de supostas liberações de valores.

Essa é uma ótima notícia para os trabalhadores que se encaixam nos requisitos e que agora têm a oportunidade de receber um benefício extra. Para a Caixa Econômica Federal, essa ação representa um importante passo em direção a facilitação do acesso aos benefícios por parte dos trabalhadores, uma vez que, ao utilizar a tecnologia, é possível simplificar todo o processo.

