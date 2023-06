Comunicado para motorista Uber e 99: como agir ao ter carro danificado por passageiro

Direitos do motorista Uber ou 99 – Quando se pensa em usar um serviço de transporte compartilhado como o Uber, poucos imaginam que podem acabar com uma multa por sujar o veículo. No entanto, os usuários da Uber devem estar cientes de que, caso sujem o carro do motorista, podem ser cobrados por uma taxa de limpeza. Essas multas podem ser significativas e dependem do nível de danos causados ao interior ou exterior do veículo.

A Uber e a 99 são plataformas de transporte que oferecem serviços de carros particulares. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Motoristas da Uber ou 99 precisam saber disso

Essa política de cobrança se aplica a qualquer tipo de sujeira deixada no veículo pelos passageiros. Os valores cobrados como taxa de limpeza são repassados diretamente aos proprietários dos veículos que solicitaram o reembolso através da plataforma da Uber. A quantia reembolsada varia de acordo com a gravidade do dano causado ao veículo. Em outras palavras, quanto maior a bagunça, maior o valor a ser reembolsado.

Para entender melhor, as categorias de danos são divididas e valoradas de acordo com a extensão e o tipo da sujeira. Por exemplo, danos menores ao interior ou exterior do carro, que podem incluir derramamentos de líquidos ou comida, sujeira, entre outros, podem resultar em um reembolso de até R$ 50 para o motorista.

No caso de danos moderados ao exterior ou interior do veículo, como derramamento de bebida ou itens alimentícios, o valor do reembolso pode ser de até R$ 80. Danos mais graves ao veículo, incluindo derramamentos significativos de líquidos e alimentos sobre o estofamento ou outras superfícies de difícil limpeza, podem resultar em um reembolso de até R$ 200.

Situações ainda mais sérias, que envolvam fluidos corporais como sangue ou sêmen no interior do carro, podem levar a um reembolso de até R$ 350 para o motorista. Portanto, os usuários devem ter cuidado para manter os veículos limpos durante a viagem para evitar tais cobranças.

Processo de reembolso

Para que o motorista possa solicitar o reembolso, ele deve fornecer provas da sujeira ou dano causado ao veículo. Isso inclui o envio de fotos do dano, bem como o recibo do serviço de limpeza que detalha as informações relevantes sobre o veículo, como a placa, modelo e o CNPJ da empresa de limpeza contratada, além da descrição do serviço.

O processo para solicitar o reembolso através do aplicativo da Uber é bastante simples e direto. O motorista deve acessar o menu no aplicativo, selecionar a opção “ajuda” e, em seguida, “dúvidas sobre o usuário e o estabelecimento”.

Depois disso, deve escolher “problemas com um usuário”, selecionar “usuário sujou o meu veículo” e escolher a viagem em que o incidente ocorreu. Ao clicar em “avançar”, a solicitação é enviada para avaliação.

Esta política da Uber demonstra a importância da responsabilidade compartilhada entre motoristas e passageiros na manutenção de veículos limpos e confortáveis para todos. Os usuários devem ter em mente que seus atos podem ter consequências financeiras, e devem sempre tratar os veículos e os motoristas com o devido respeito e consideração.

