Intestino preso: a CULPA pode ser destes 5 alimentos na sua dieta

A prisão de ventre é um sério problema presente no cotidiano de vários brasileiros, principalmente quando ocorre com crianças. A condição faz com que as pessoas fiquem até mesmo semanas sem conseguir defecar ou então, quando conseguem, sentem bastante dor. Para quem não aguenta mais isso, a solução, é mudar a alimentação, não é preciso comer tudo ‘verde’, basta evitar alguns alimentos que foram revelados por um especialista, confira

Confira como se livrar de uma vez por todas da prisão de ventre | Imagem de Alicia Harper por Pixabay

Como tratar a prisão de ventre?

Além de mudar a alimentação, há algumas dicas que você pode usá-las em seu cotidiano para se livrar de uma vez por todas desse problema:

Fibras: consuma alimentos que são ricos em fibras, isso ajuda bastante o ‘trânsito intestinal’, para isso, coma bastante frutas, legumes e grãos integrais, sempre priorize esses alimentos em sua dieta.

Água: a água é um dos líquidos mais importante do corpo humano, por isso, há a frase ‘água é vida’, uma vez que ela é de suma importância para o organismo e também tem papel fundamental contra a prisão de frente, já que ela consegue amolecer as fezes.

Exercícios físicos: a prática diária de exercícios físicos pode estimular os músculos intestinais, o que melhora ainda mais o funcionamento do sistema digestório. Então, quando tiver um tempo livre, caminhe ou corra, isso ajuda bastante.

Agora, saiba como aliar as dicas anteriores com os alimentos que devem ser evitados na sua mesa para que você não sofra mais com o problema em questão.

Evitar comidas ultra processadas é importante

Os alimentos ultraprocessados como salsichas, linguiças e biscoitos, são grandes inimigos do seu corpo e podem aumentar ainda mais os sintomas da prisão de ventre. Uma vez que possuem poucos nutrientes e um alto teor de aditivos químicos, como sal, açúcar e gorduras.

Os laticínios também prejudicam bastante, sobretudo, os de origem animal, eles não devem ser consumidos em altas quantidades, pois eles fazem com que haja um aumento da produção de ácido biliares no intestino e isso faz com que não ocorra a evacuação da devida maneira.

Outro vilão são as bebidas doces, como refrigerantes, sucos em pó e as bebidas com algum teor de álcool, caso elas sejam consumidas em excesso, podem provocar o que é conhecido como síndrome do intestino irritável e ocasionar dores na região da barriga e diarreia.

Dê adeus as frituras

Desde a infância todos gostam de uma boa fritura, muitos devem lembrar de quando iam na feira e comia aquele delicioso pastel de carne com caldo de cana, mas há um detalhe: no pastel havia mais óleo do que propriamente carne. E esse excesso de gordura não é indicado, pois a digestão é bem complicada e faz com que haja o esvaziamento do suco gástrico, o que pode causar sérios danos ao estômago.

A carne vermelha também deve ser evitada, priorize a carne branca, além de ser mais magra, não vai prejudicar tanto sua saúde intestinal. Uma vez que a carne vermelha possui certas substâncias que em alta quantidade no organismo humano, podem retardar a digestão e prejudicar a evacuação.

Por fim, anote todas as informações fornecidas no artigo e faça um plano estratégico para você seguir a risca e mudar de uma vez por todas seus problemas na hora de ‘esvaziar o intestino’.